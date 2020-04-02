Малышева рассказала о работе сына с коронавирусными больными в США

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что ее сын обучается в США по специализации «кардиология» и в настоящее время он помогает бороться с коронавирусом.

«Мой сын проходит обучение в США по специализации кардиология в одном из трех крупнейших кардиологических госпиталей Америки. И этот госпиталь переквалифицировали в госпиталь по приему коронавирусных больных», – рассказала Малышева «Московскому комсомольцу».

По ее словам, в настоящее время в госпитале отменили все плановые кардиопроцедуры, а все, кто работает и учится, «вышли бороться с «короной».

«Мой сын тоже вышел в реанимацию с 1 апреля. Сегодня это не зависит от специализации», – добавила телеведущая.

По ее словам, в США ситуация «объективно сложная». При этом маски и костюмы в госпитале появились, рассказала она.

«Есть надежда, что врачи справятся. Ведь для мирной жизни не нужно столько реанимационных коек и аппаратов ИВЛ. А сейчас – на войне как на войне. У нас пока ситуация не такая», – добавила Малышева.

Ранее Малышева заявляла, что «коронавирус будет сезонной инфекцией».

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