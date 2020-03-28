Малышева предсказала превращение COVID-19 в «сезонную инфекцию»

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что «коронавирус будет сезонной инфекцией».

Малышева заявила об этом в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?», передает РИА «Новости».

Шихман рассказала о подруге, у которой была температура 37 градусов без симптомов. Малышева сказала: «Это нормальная температура».

Она пояснила, что тесты на коронавирус сдают «все люди с пневмонией, потому что это главное осложнение при коронавирусе», а также контактировавшие с «больными COVID-19» и вернувшиеся «из очага заражения, например, из Италии».

Заболевшим Малышева посоветовала «оставаться дома и вызвать врача».

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«А если у вас 37 у подруги, то пусть успокоится и сидит дома», – сказала она.

Малышева отвергла предположения о том, что в России можно «скрыть» информацию о распространении коронавируса. Она указала, что из-за повсеместного распространения интернета в России это невозможно.

Напомним, президент Владимир Путин призвал не верить вбросам и фейкам по поводу коронавируса в России. Он подчеркнул, что власти не скрывают и не будут скрывать истинную информацию о масштабах распространения коронавируса в стране.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.