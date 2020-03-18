Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе

Президент Владимир Путин призвал не верить вбросам и фейкам по поводу коронавируса в России.

Глава государства пояснил, что некоторые делают подобные сообщения осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям, передает РИА «Новости».

«Что касается информации, то информация объективная. Не нужно верить каким-то вбросам, как вы сказали, фейкам там всяким. Кто-то это делает бессознательно, а кто-то осознанно с целью посеять недоверие к тому, что делают власти на региональном, на федеральном уровне, муниципальном, панику какую-то вызвать» – заявил президент.

Путин добавил, что в условиях распространения коронавируса востребована работа волонтеров.

«Такая работа, безусловно, востребована, и мы будем приветствовать такую работу, будем помогать. Естественно, нужно позаботиться о тех, кто проводит соответствующие мероприятия, позаботиться о из безопасности, о их собственном здоровье», – сказал он.

Поступающая от органов власти информация о ситуации с коронавирусом объективна, подчеркнул президент. Он отметил, что так будет и впредь.

«Есть момент какой: органы власти могут не владеть целиком информацией, потому что люди не обращаются – а) – иногда, б) сами не знают, что они больны, и очень большой латентный период скрытый, когда нет признаков заболевания. Но все, что выдается в Москве, в других городах, Министерством здравоохранения, это все объективная информация, это та информация, которой владеют сами эти органы власти. И так и будет в дальнейшем, будет оперативной эта информация и максимально полноценной и абсолютно достоверной», – отметил Путин.

Власти не скрывают и не будут скрывать истинную информацию о масштабах распространения коронавируса в стране, добавил он, сообщает ТАСС. По его словам, ситуацию с коронавирусом держит под контролем Минздрав.

Президент отметил, что Россия будет наращивать борьбу с коронавирусом, поскольку «наши люди ездят везде». Он пояснил, что ему докладывают о возможных сроках разработки препаратов от заболевания, глава государства рассчитывает, что все будет сделано вовремя.

Путин уточнил, что Россия поможет своим гражданам, у которых из-за коронавируса возникли проблемы с возвращением из-за границы.

Ранее сообщалось, что глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 11,8 млрд рублей на финансовую поддержку медработников, помогающим гражданам, зараженным коронавирусом.