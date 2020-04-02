В МИД разъяснили данные об оплате медицинского оборудования для США

Половина стоимости груза медицинского оборудования, который был доставлен из России в США, была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, другая половина – американской стороной, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова отметила, что сотрудничество Москвы и Вашингтона в борьбе с распространением коронавируса ведется на основании договоренностей лидеров, достигнутой в ходе их телефонного разговора 30 марта, передает ТАСС.

«В развитие этих договоренностей груз медицинского оборудования был доставлен в США самолетом военно-транспортной авиации Министерства обороны России. Половина стоимости груза оплачена Российским фондом прямых инвестиций, а половина – американской стороной самостоятельно», – указала она.

Представитель МИД добавила, что Москва и Вашингтон должны предпринимать совместные усилия в деле борьбы с пандемией коронавируса: «Мы отметили заявление Государственного департамента США относительно важности совместных усилий по борьбе с коронавирусом. В частности, в нем было сказано, что «обе страны оказывали друг другу гуманитарную помощь в прошлом и, без сомнений, вновь будут ее оказывать в будущем; время работать вместе, чтобы одолеть общего врага, угрожающего жизни каждого из нас». Полностью разделяем такой подход. Сейчас наступило время работать вместе!».

Российская сторона уверена, что в случае необходимости США смогут оказать помощь, передает РИА «Новости».

«В настоящее время у России есть возможность помочь в борьбе с общей угрозой. В наиболее острый этап борьбы Китая с коронавирусной эпидемией Москва одна из первых оказала помощь китайским друзьям. Теперь мы получаем поддержку из Пекина», – добавила она.

Захарова отметила, что сотрудничество двух стран в борьбе с распространением коронавируса «ведется на основании договоренностей президентов двух стран, достигнутой в ходе их телефонного разговора 30 марта этого года».

По ее словам, в эти дни Соединенные Штаты переориентируют свою промышленность на производство товаров, необходимых для сдерживания пандемии коронавируса.

Ранее в Кремле объяснили суть гумпомощи США.

Напомним, США находятся на первом месте по распространению коронавируса. Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявляла, что альянс и Россия должны и будут помогать друг другу в борьбе против COVID-19.

Договоренность об отправке из России в США самолета была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Груз прибыл в Нью-Йорк 1 апреля. Гумпомощь в основном состоит из средств индивидуальной защиты.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Нью-Йорку критически необходима российская помощь.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД