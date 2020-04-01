Постпред США при НАТО: Наступило время нам и России помогать друг другу

НАТО и Россия должны и будут помогать друг другу в борьбе против коронавируса, считает постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.

Хатчисон заявила в ходе телефонного брифинга из Брюсселя, что наступило «время гуманитарного кризиса, кризиса в области здравоохранения», и «любая помощь, которую мы можем предоставить друг другу, мы должны предоставить», передает РИА «Новости».

«Если мы можем, имеем возможность помочь друг другу, мы должны и будем (помогать)», – добавила она.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны должны помогать друг другу в условиях международного эпидемиологического кризиса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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