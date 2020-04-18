Генсек ООН призвал сделать вакцину от коронавируса всемирным достоянием

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал создать «глобальную коалицию» для разработки вакцины от COVID-19, которая «должна стать доступной повсюду и для всех».

«Нам нужна глобальная коалиция для разработки вакцины от COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание), которая должна стать доступной повсюду и для всех», – приводит слова генсека ООН ТАСС.

«Она должна восприниматься как глобальное общественное достояние», – подчеркнул Гутерриш.

В пятницу президент России Владимир Путин поручил позаботиться о производстве достаточного количества вакцин от коронавируса. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о разработке вакцины от коронавируса в России.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, число вирус-положительных в мире превысило 2 млн 214 тыс. человек, более 150 тыс. пациентов с коронавирусом умерли.

В России за последние сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 007 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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