Путин поручил позаботиться о производстве достаточного количества вакцин от коронавируса

На стадии разработки вакцин от коронавируса нужно подготовить производство достаточного количества этих препаратов, заявил президент Владимир Путин.

«Мало найти соответствующий препарат. Нужно еще и произвести в нужных объемах. Об этом, конечно, нужно позаботиться уже сейчас. Сейчас надо заниматься подготовкой к процессам производства. ... Надеюсь, соответствующим образом работа будет выстроена», – сказал глава государства на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах, передает РИА «Новости».

Он также выразил надежду, что работа по созданию вакцины в России будет завершена успешно.

«Хочу пожелать всем, кто работает по этому направлению, успехов. Все мы понимаем, насколько эти результаты важны для нас, да и для фактически всего мира. Будем надеяться, что работа будет завершена и завершена как можно быстрее», – сказал Путин.

В ходе совещания Путин также отметил, что проблема распространения коронавирусной инфекции уходит в регионы, а Москва быстро наращивает возможности системы здравоохранения для борьбы с заболеванием.

Он подчеркнул, что работа по созданию коечного фонда в России должна быть завершена к 28 апреля.