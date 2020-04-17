Путин заявил об уходе коронавируса в регионы

Проблема распространения коронавируса уходит из Москвы в другие регионы, заявил президент Владимир Путин.

При этом глава государства отметил, что Москва быстро увеличивает возможности системы здравоохранения для борьбы с коронавирусом, передает ТАСС.

Ранее Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент держит под личным контролем ситуацию с наращиванием койко-мест, оборудования и средств защиты от коронавируса.