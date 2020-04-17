Кремль рассказал о личном контроле Путина за количеством мест в больницах

Президент Владимир Путин держит под личным контролем ситуацию с наращиванием койко-мест, оборудования и средств защиты от коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«План не меняется, тактика одна. Вы знаете, что президент лично держит под контролем темпы ввода дополнительных мощностей, имеются в виду койко-места, специально оборудованные по регионам, и процесс укомплектования этих койко-мест нужным оборудованием и средствами защиты», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он добавил, что Путин в пятницу по видеосвязи примет участие в открытии нескольких больниц, специализирующихся на лечении больных с коронавирусом.

По словам представителя Кремля, после 15.00 ожидается «открытие нескольких больниц, это будет в режиме видеоконференции – президент примет участие». Песков уточнил, что планируется открытие инфекционной больницы в Вороновском в Москве и открытие многофункционального медицинского центра в Нижнем Новгороде. Он добавил, что на связь с президентом выйдут и специалисты из регионов, где строятся другие медицинские центры.

«По сути, это будет совещание содержательное, по готовности фонда койко-мест и введению новых объектов», – отметил Песков.

Он рассказал также, что Москва стала законодателем среди субъектов России по мерам против коронавируса.

«Есть регионы, где ситуация оставляет желать лучшего, есть регионы, которые успешнее готовятся. Безусловно, законодателем здесь является Москва, которая раньше других регионов столкнулась с ростом», – сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, в России есть регионы, которые находятся в зоне риска по ситуации с коронавирусом из-за слишком медленного выполнения поставленных главой государства задач.

«Да, есть такие регионы. По ним ведется специальная работа, и с ними более плотно работает как раз уже федеральный штаб, имеется в виду координационная комиссия», – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли регионы, которые находятся в зоне риска из-за слишком медленных темпов выполнения поставленных президентом задач.

По его словам, точного прогноза по развитию ситуации с COVID-19 в России быть не может.

«Вы видели тех, кто представляет экспертное мнение – это руководители наших профильных медицинских организаций, научно-медицинских центров, с ними Путин на прошлой неделе проводил встречу. Эти ученые, эти медики формулируют точку зрения, которую передают в штаб и главе государства», – ответил Песков на вопрос о том, кто формулирует президенту прогноз развития ситуации.

Кроме того, по словам Пескова, также собираются и анализируются данные по уровню прироста заболевших, количеству выздоровевших и другая информация по регионам.

«Вот такой процесс. Конечно, какого-то точного прогноза здесь быть не может. Решения принимаются по ситуации в зависимости от темпов роста заболеваний. Еще раз повторяю, во главе угла находится здоровье граждан», – отметил он.

В России за сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 007 человек. За сутки в России выписали 286 пациентов. Накануне, 16 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 3448. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 621.

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