На конкурсе «Большая перемена» стартовала космическая неделя

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Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой

Экспортеры нефти договорились о небывалом сокращении добычи Фото: REUTERS/Essam Al-Sudani
Новая нефтяная сделка в рамках ОПЕК+ является экстраординарным соглашением. Мало того, что экспортеры нефти договорились о беспрецедентном объеме сокращения добычи, в разы превышающем предыдущие квоты. Так еще и широта охвата возросла. Впервые в истории к ОПЕК+ присоединились США и еще пять стран, не входящих в картель. Почему же нефть не взлетела к 60 долларам? Подробности...
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Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

Итальянские СМИ назвали российских военных «специалистами биологических войн»Фото: Imago images/Italy Photo Press/ТАСС
Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны». Подробности...
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Психологи придумали лайфхаки для сидящих на карантине россиян

Самоизоляция может стать хорошей средой для приобретения новых умений и знанийФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
«Уже сейчас мы видим большое количество лайфхаков, которые сами люди придумывают для того, чтобы совладать с ограничениями самоизоляции», – декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал о психологических ресурсах, которые помогут пережить трудности, а также дал практические советы сидящим дома гражданам и работающим на передовой медикам. Подробности...
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Американская военная мощь сдается перед коронавирусом

На авианосце «Теодор Рузвельт» идут проверки экипажа на коронавирусФото: Chief Mass Communication Specialist
Matthew R. White/US Navy/Reuters
Судя по последним сообщениям из вооруженных сил США, подтверждаются наихудшие для американцев подозрения – коронавирус наносит серьезный удар по американской военной мощи. Самым слабым звеном оказались военно-морские силы, в том числе авианосцы. Почему они подверглись наибольшему удару – и каких последствий стоит ожидать для всего военного потенциала Соединенных Штатов?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Почему Россия обязана помогать другим странам бороться с коронавирусом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва не осталась в стороне и активно поддерживает Италию, США, Сербию и другие страны в борьбе с коронавирусом. Но не потому, что может – а потому, что должна. Не этим странам, а самой себе. Подробности...
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Леха Качиньского погубила игра в русскую рулетку

Дмитрий Родионов, политолог
Конечно, в такие случайности поверить сложно. Но они случаются. Мистики попытаются объяснить все волей высших сил: мол, не стоило полякам соваться в Смоленск, хотели устроить парад на костях – получили новые кости. Но, тем не менее, это случайность. Подробности...
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Коронавирус открыл элитам простые истины

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Внезапно выяснилось, что границы на Запад для нас закрыты (в том числе для тех, кто знаменит и богат). Что людям с российским гражданством на Западе на самом деле не рады. Что вирус поражает всех – и богатых, и бедных, и старых, и молодых. Но главное – что в России им меньше заражаются и болеют! Подробности...
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      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              На конкурсе «Большая перемена» стартовала космическая неделя

              12 апреля 2020, 17:21

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              Началась тематическая неделя всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». В сообществе конкурса «ВКонтакте» всю недели участники смогут узнать, как готовятся к полету космонавты, как работают ученые на МКС, а также получат возможность принять участие в челленджах на тему космоса.

              Мероприятия проходят при поддержке  Госкорпорации «Роскосмос».

              В День космонавтики в прямом эфире состоялась встреча школьников с летчиком-космонавтом, Героем России – Сергеем Рязанским, который дважды летал в космос и провел на орбите в общей сложности более 300 суток. В ходе онлайн-лектория «То, что вы хотели узнать, но боялись спросить о космосе» космонавт ответил на вопросы участников конкурса.

              Сергей Рязанский рассказал о том, что в детстве совсем не мечтал стать космонавтом – он хотел быть ученым-биологом и связать свою жизнь с природой. После окончания университета будущий космонавт работал с биоспутниками и медицинским сопровождением космических полётов. Свой первый полет Сергей Рязанский ждал 10 лет.

              «Космонавты постоянно готовятся, тренируются, какой бы ни была их базовая специальность. В итоге должен получиться универсальный специалист, который может при необходимости починить приборы на станции, провести научные эксперименты, запрограммировать компьютер и многое другое. Поэтому учеба всегда очень интенсивная, разнообразная и интересная», – сообщил космонавт.

              Сергей Рязанский рассказал школьникам, что совершил 4 выхода в открытый космос, а самый рекордный был длительностью более 8 часов.

              «С профессиональной точки зрения выходы в открытый космос – это очень интересная и тяжелая работа. Но плюс – это красивая работа, потому что мы работаем и днем, и ночью. Одна орбита – это 90 минут. 45 минут – день, 45 минут – ночь. Получается, что каждые 45 минут у тебя чередуются закат и восход солнца, закат и восход луны. Поэтому космос – это очень романтично», – сказал он.

              Школьники задавали Сергею Рязанскому много вопросов о его работе и получали откровенные ответы: «зачем космонавты берут с собой игрушки в космос?», «что самое вкусное из еды космонавтов?», «какими данными должен обладать человек, чтобы попасть в космонавтику?» и многое другое.

              На вопрос о взаимоотношениях в команде на станции Сергей отметил, что космонавты на МКС – это одна большая семья.

              «Когда ты каждый день находишься в самоизоляции с одним коллективом, то вы становитесь большой семьей. Ты прекрасно знаешь их семью, их жен, детей, родителей. Передаешь им привет, спрашиваешь, как у них дела. Если есть какие-то сложности, то обязательно поддерживаешь своего напарника. Мы все в одной лодке. Мы все живем и работаем вместе, поэтому обязательно надо друг друга уважать и поддерживать. Так что, если вы находитесь дома в самоизоляции, поддерживайте своих друзей, родителей – это очень важно», – заключил космонавт.

              Напомним, что в течение недели в  сообществе всероссийского конкурса «Большая перемена» ВКонтакте состоятся онлайн-занятия, посвященные секретам жизни в изоляции, питанию космонавтов и физической подготовке, которую они проходят перед полетом. Кроме того, школьники смогут принять участие в викторинах о космосе и узнать, какие «космические» технологии используются на Земле.

              Самые активные участники конкурса получат призы – книгу с автографом Сергея Рязанского, домашний планетарий, телескоп и др.

              Конкурс «Большая перемена» — это возможность для образования, развития и коммуникации всех учеников 8-10 классов. Регистрация участников открыта на сайте БольшаяПремена.онлайн до 23 июня. В конкурсе уже принимает участие более 55 тыс. школьников из всех регионов страны.

              Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые  пригодятся школьнику в современном мире.

              Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»),  среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

              Дистанционный этап конкурса «Большая перемена» проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. 31 марта, стартовал первый этап конкурса – тестирования. При этом присоединиться к конкурсу школьники могут по 23 июня, все задания будут доступны. После конкурсантов ждет  мотивационное задание и работа с кейсами, где вместе со школьниками участие смогут принять их любимые педагоги, а затем – очные соревнования и финал, который состоится в октябре.

              В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями станут 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится в октябре текущего года.

              Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

              Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

              Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

              Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

              Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк России, Mail.ru Group. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.


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