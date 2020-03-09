Минфин заявил о достаточном количестве средств ФНБ для покрытия доходов при падении нефти

Объем ликвидных средств ФНБ на 1 марта составил 10,1 трлн рублей, этого достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов на протяжении шести – десяти лет, сообщил Минфин России.

Достаточный объем ликвидных средств ФНБ является гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макростабильности при устойчиво низких цен на нефть, передает ТАСС.

В сообщении ведомства указывается, что «в случае сохранения устойчиво низких цен (на нефть) гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности является наличие достаточного объема ликвидных активов в ФНБ».

«По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн рублей (150,1 млрд долларов США) или 9,2% ВВП. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов США за баррель на протяжении шести – десяти лет (с учетом поступлений в рамках действия механизма демпфера)», – заявили в Минфине.

Напомним, стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 42,6%, до 31,74 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07.31 мск.

После обрушения цен на нефть обвалился курс рубля к доллару и к евро. Банк России решил не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила на 30 дней.

На минувшей неделе появились данные о провале переговоров ОПЕК+ по снижению добычи нефти. В тот же день цена барреля нефти Brent упала до минимума с 27 июня 2017 года.