ЦБ решил не покупать валюту на внутреннем рынке

Банк России принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила на 30 дней.

В сообщении говорится, что ЦБ принял решение «не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней», передает ТАСС.

Такое решение было принято «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», оно распространяется «как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году».

В регуляторе добавили, что решение о возобновлении операций с иностранной валютой будет приниматься по ситуации на финансовом рынке в течение марта текущего года.

Напомним, стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 42,6%, до 31,74 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07.31 мск.

Вслед за обрушением цен на нефть обвалился курс рубля к доллару и к евро.

На минувшей неделе появились данные о провале переговоров ОПЕК+ по снижению добычи нефти. В тот же день цена барреля нефти Brent упала до минимума с 27 июня 2017 года.

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