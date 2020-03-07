Путин предложил ввести уголовную ответственность за осквернение памятников воинам

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, устанавливающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.

«Проектом федерального закона Уголовный кодекс Российской Федерации дополняется статьей 243.4, устанавливающей уголовную ответственность за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России», – отмечается в документе, передает РИА «Новости».

На данный момент есть уголовная ответственность за повреждение памятников истории и культуры.

В феврале 2020 года в Кызыле неизвестные распылили краску на монументе, посвященном участникам Великой Отечественной войны. В январе подростки в Махачкале пожарили на Вечном огне курицу и станцевали у мемориала.