В Кызыле осквернили памятник участникам ВОВ

В Кызыле неизвестные распылили краску на монументе, посвященном участникам Великой Отечественной войны, сообщила мэрия города.

«Сегодня обнаружен акт вандализма на площади Победы Кызыла – неизвестные лица осквернили памятник, распылив на стелу с именами участников Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из Тувинской Народной Республики, краску», – говорится в сообщении на странице мэрии города во «ВКонтакте».

По факту происшествия в УМВД города поступило заявление, добавили в администрации Кызыла.

В январе подростки в Махачкале пожарили на Вечном огне курицу и станцевали у мемориала.