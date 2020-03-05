Кремль рассказал о розыске автора ложных сообщений о «минировании» самолетов

Российские спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«ФСБ о подобных событиях докладывает на регулярной основе президенту. В отношении вот таких людей спецслужбы работают, работа эта публичной никак быть не может», – передает ТАСС слова Пескова.

«Будем надеяться, что рано или поздно его (автора ложных сообщений) поймают и накажут», – добавил представитель Кремля.

В четверг самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Петербург – Симферополь, после сообщения о «минировании» благополучно приземлился в Крыму. Ранее в четверг в адрес аэропорта Пулково было направлено анонимное письмо об угрозе безопасности полета рейса Петербург – Симферополь. Также в четверг неизвестный сообщил о якобы взрывном устройстве на борту самолета Airbus А320 по сообщению Москва – Омск. Также анонимные сообщения получили относительно самолета Москва (Шереметьево) – Сыктывкар.