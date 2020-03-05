Еще два самолета получили сообщения о «минировании»

Пассажирские самолеты, следовавшие рейсами Санкт-Петербург – Симферополь и Москва (Шереметьево) – Сыктывкар, получили анонимные сообщения о якобы имеющейся угрозе взрыва, сообщили в авиаслужбах.

Источник ТАСС сообщил, что речь идет о самолетах Airbus А319 и Sukhoi SuperJet-100. Первый вылетел из Петербурга, второй – из московского Шереметьево.

Ранее в четверг неизвестный сообщил о якобы взрывном устройстве на борту самолета Airbus А320, который в четверг утром вылетел из Шереметьево в Омск.

Этот самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения. Борт, багаж и пассажиры будут досмотрены, сообщил источник в авиационных службах.

В правоохранительных органах сообщили, что в аэропорту будет проведена проверка борта. «Угроза, очевидно, носит ложный характер. Все предполетные процедуры, включая досмотры пассажиров и самого самолета, были соблюдены», – отметил источник, добавив, что лицо, приславшее анонимное сообщение, в настоящее время устанавливается.

Ранее специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов заявил газете ВЗГЛЯД, что из-за экстренных посадок самолетов, о «минировании» которых поступают анонимные сообщения, авиакомпания получает денежный ущерб, а сама проверка лайнера проводится очень быстро.