Неизвестный сообщил о «минировании» самолета Москва – Омск

Неизвестный сообщил о якобы взрывном устройстве на борту самолета Airbus А320, который в четверг утром вылетел из Шереметьево в Омск, сообщил источник в экстренных службах.

«Самолет вылетел около 08:00. Когда он набрал высоту, на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» борта», – передает источник ТАСС.

Экипаж решил не менять курс и совершить посадку непосредственно в аэропорту назначения.

Ранее специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов заявил газете ВЗГЛЯД, что из-за экстренных посадок самолетов, о «минировании» которых поступают анонимные сообщения, авиакомпания получает денежный ущерб, а сама проверка лайнера проводится очень быстро.