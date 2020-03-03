Пилот описал процедуру экстренной посадки самолетов из-за ложных сообщений о минировании

Из-за экстренных посадок самолетов, о «минировании» которых ранее поступило анонимное сообщение, авиакомпания получает небольшой денежный ущерб, а сама проверка лайнера проводится очень быстро, заявил газете ВЗГЛЯД специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов.

«Я думаю, что это хулиганские выходки, которые уголовно наказуемы. Сейчас будут пытаться отследить людей, которые этим занимаются, и большая вероятность того, что их найдут, может быть, в течение недели. А для авиакомпании, конечно, есть небольшой денежный ущерб: за посадку, возврат, незначительную потерю керосина», – говорит Романов.

При этом, если рейс задерживают на три часа и более, то авиакомпания обязана предоставить пассажирам соответствующие условия, например, разместить в отеле или обеспечить едой, рассказывает эксперт. Тем не менее он отмечает, что в таких случаях обычно все осуществляется быстро.

«Если поступает сообщение о «минировании», то в таких случаях принимаются очень серьезные меры, направляется спецслужба, проверяется аварийное расписание. И для посадки самолета есть специально оборудованные стоянки, куда воздушное судно либо буксируют, либо оно само едет на своей тяге. В целях безопасности все эти операции проводятся очень быстро», – объясняет Романов.

В первой половине дня 3 марта два самолета совершили экстренную посадку, так как получили анонимное сообщение о «минировании» лайнеров. На данный момент проводится проверка.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Кремлю не докладывают о каждом случае «минирования» воздушного судна.