Кремль спросили о посадках самолетов из-за «минирований»

Президенту Владимиру Путину не докладывают о каждом случае экстренной посадки самолета из-за сообщения о «минировании» воздушного судна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Каждый раз об экстренных посадках президенту не докладывают, если речь не идет о каких-то подтвержденных случаях [«минирования»]», – передает ТАСС слова Пескова.

Он добавил, что практика посадки самолета в случае, если поступает сообщения о заложенном на его борту взрывном устройстве, достаточно распространена в мире.

Ранее во вторник источник в авиационных кругах сообщил, что причиной посадки пассажирского самолета Новосибирск – Москва в Перми стало сообщение о «минировании».

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