Самолет Владивосток – Москва сел на запасном аэродроме в Хабаровске

Борт Владивосток – Москва сел на запасном аэродроме в Хабаровске, сообщил представитель приморской авиагавани.

«Самолет вылетел из аэропорта Владивостока по расписанию, только что сел в аэропорту Хабаровска», – сообщил источник РИА «Новости». Он отметил, что причины нужно уточнять в авиакомпании.

Ранее Flightradar сообщил, что Airbus А330, вылетевший из Владивостока в Москву, подал сигнал тревоги и готовится к посадке в Хабаровске. Экипаж подал сигнал тревоги спустя час после вылета, передает ТАСС.

В январе самолет Хабаровск – Москва сел в аэропорту вылета после сообщения о «минировании».

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