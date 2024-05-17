Глава Минобороны Словакии рассказал о состоянии Фицо после операции

Глава Минобороны Словакии Калиняк: Фицо находится в тяжелом состоянии после операции

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Калиняк, врачам необходимо несколько дней, чтобы сказать точно, что премьер идет на поправку, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По его словам, правительство Словакии на фоне госпитализации Фицо функционирует в обычном режиме.

Кроме того, директор больницы, в которой лежит премьер Словакии, добавил, что его состояние остается тяжелым, но он в сознании.

Ранее президент республики Петер Пеллегрини, который поговорил с премьером в больнице, сообщил, что Фицо помнит момент покушения на него.

Напомним, Пеллегрини рассказал, что поговорил с премьером несколько минут, при этом отметив, что Фицо устает во время разговора. Состояние Фицо, на которого было совершено покушение, остается тяжелым.