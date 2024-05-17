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    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Нам нужна диктатура эстетики

    В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Фильм «Гражданская война» готовит Америку к революции

    Кто главный адресат сегодняшнего послания? Бунтующие пропалестинские левые? Может быть, исламисты, которые должны будут присоединиться к ним на следующем этапе бунта? Ясно лишь, что установки «Гражданской войны» гораздо более зловещи, нежели установки «Джокера».

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Фронт рождает новую элиту

    Россия возвращается к проверенному подходу – люди, прошедшие испытание войной, являются ценным источником кадров для важных сфер общественной и государственной жизни.

    11 комментариев
    17 мая 2024, 04:24 • Новости дня

    Вучич напомнил об осуждении СВО и об отказе вводить санкции против России

    Вучич подчеркнул осуждение властями Сербии СВО при отказе вводить санкции в отношении России

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Сербии в феврале 2022 года осудили российскую специальную военную операцию на Украине, но санкции против России Белград не вводит, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Вучича спросили, может ли Белград стать посредником в случае переговоров между Москвой и Киевом. Он выразил готовность «помочь», чего бы «не попросили украинские и российские друзья», если у Сербии будет такая возможность.

    Однако для посредничества между Россией и Украиной Сербия, по его словам, «мала», этим лучше заняться Китаю и США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидения Сербии.

    Вучич заявил: «Напомню вам, 27 февраля 2022 года мы выступили с официальной позицией». Белград тогда заявил, что «осуждает» СВО, но «не желает вводить санкции». Санкции не были введены и позднее – по словам Вучича, у такой политики есть свои преимущества и значительные трудности, о которых он «не хотел бы говорить».

    Напомним, Вучич заявил, что Сербия продолжит свой путь в ЕС, но при этом «с такой же гордостью будет продолжать хранить свою традиционную дружбу и наилучшие возможные отношения» с Россией и Китаем.

    16 мая 2024, 14:54 • Новости дня
    Зеленский допустил потерю Украиной Харькова
    Зеленский допустил потерю Украиной Харькова
    @ REUTERS/Wolfgang Rattay

    Tекст: Вера Басилая

    Россия займет Харьков, если Украина не получит две системы противовоздушной обороны Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.

    По его словам, Киев не может позволить потерять Харьков, но ситуация очень серьезная, передает ТАСС.

    Зеленский провел заседание ставки Верховного главнокомандующего ВСУ, оно прошло в Харькове.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможность размещения комплексов противовоздушной обороны Patriot в Харькове. Зеленский просил у Блинкена два комплекса ПВО.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как события под Харьковом обозначили стратегический маневр ВС России.

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    16 мая 2024, 16:20 • Новости дня
    Опубликовано видео «самоликвидации» ВСУ на «Хамви» при побеге из Волчанска
    Опубликовано видео «самоликвидации» ВСУ на «Хамви» при побеге из Волчанска
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военкоры опубликовали видео «самоликвидации» украинских военных на американском бронеавтомобиле HMMWV, при побеге из Волчанска в Харьковской области их настиг российский дрон.

    Как следует из видео, опубликованном в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны», в Харьковской области группа украинских военнослужащих попыталась сбежать из Волчанска на американской боевой машине, передает Life.

    Водитель бронеавтомобиля HMMWV ВСУ не справился с управлением, пытаясь скрыться, после чего машину настиг российский дрон. В результате броневик несколько раз перевернулся и остался лежать на боку.

    Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отступили из населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск Харьковской области.

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    16 мая 2024, 18:25 • Новости дня
    Медведев назвал прощальным визит Зеленского в Харьков
    Медведев назвал прощальным визит Зеленского в Харьков
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Визит украинского президента Владимира Зеленского в Харьков был «прощальным», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, он сопроводил сообщение фотографией казни итальянского диктатора Бенито Муссолини.

    Зеленский посетил Харьков, это был «сильный ход», но вместе с тем это был «прощальный визит», написал Медведев во «ВКонтакте».

    Также зампред Совбеза России задался вопросом, кинул ли Зеленский монетку в воду. «Или так хочет?» – заключил Медведев. В конце публикации прикреплена фотография повешенных в центре Милана тел, один из них – Муссолини.

    Напомним, Муссолини арестовали итальянские партизаны в 1945 году в ходе попытки бежать, его казнили как военного преступника.

    Ранее Зеленский заявлял, что Россия займет Харьков, если Украина не получит две системы ПРО Patriot.

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    16 мая 2024, 11:55 • Новости дня
    Российские войска начали освобождать Липцы в Харьковской области
    Российские войска начали освобождать Липцы в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные начали работу по освобождению села Липцы в Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

    По его словам, главным городом, который в данный момент на пороге полного освобождения, является Волчанск, после него – населенный пункт Липцы, где уже на подступах находятся российские военные, передает РИА «Новости».

    Ганчев отметил, что активно работает авиация, не смолкают звуки артиллерии.

    По словам главы администрации, российские войска уверенно двигаются вперед.

    Днем ранее российские войска освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что своими продвижениями по всей линии фронта ВС России смогли навязать противнику собственные правила игры, стратегическую шахматную партию.

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    16 мая 2024, 17:54 • Новости дня
    Зеленский ветировал законопроект о родственниках в России
    Зеленский ветировал законопроект о родственниках в России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на одобренный Верховной радой законопроект, разрешающий увольнять украинцев с работы за сокрытие информации о связях с лицами, находящимися в России, пишут украинские СМИ.

    Документ возвращен в Раду с предложениями президента по доработке, пишет издание «Страна».

    Ранее украинские правозащитники попросили Зеленского вернуть этот законопроект в парламент для доработки.

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    16 мая 2024, 12:54 • Новости дня
    Онуфриенко объяснил переброску бригады ВСУ «Лють» из-под Часова Яра к Харькову

    Военный аналитик Онуфриенко: Бригада ВСУ «Лють» не сможет удержать Волчанск

    Онуфриенко объяснил переброску бригады ВСУ «Лють» из-под Часова Яра к Харькову
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Задействование бригады «Лють» в Харьковской области не поможет ВСУ изменить ситуацию. Россия продолжает штурм Волчанска, его взятие – вопрос времени. Причем главная проблема противника не в отсутствии живой силы, а в плохой системе укреплений, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВСУ перебросили штурмовую бригаду «Лють» из-под Часова Яра к Харькову.

    «ВСУ привыкли называть каждую бригаду, не имеющую отношения к теробороне, элитной. «Лють» в этом плане не стала исключением. Между тем численность данного формирования до сих пор не превышает 1,5 тыс. человек. Нехватка людей ощущается достаточно остро, и это сказывается на боеспособности подразделения», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако не стоит недооценивать противника. Они обладают богатым опытом участия в боевых действиях и достаточно умело передают навыки новобранцам. Кроме того, члены бригады сохраняют высокий уровень мотивации, поскольку в ее рядах присутствует немало сторонников националистических идей», – добавляет он.

    «Переброска формирования к Харькову говорит об осознании командованием ВСУ уровня угрозы на этом направлении. Скорее всего, целью бригады станет создание препятствий нашим войскам во время продвижения южнее Волчанска. Отражение атаки на этот населенный пункт имеет принципиальное значение для Украины», – убежден эксперт.

    «Его взятие позволит России углубиться в территории, контролируемые противником, и в перспективе выйти к Купянску с запада. В этом случае шансы на удержание города для ВСУ будут практически сведены к нулю», – считает собеседник.

    «Тем не менее спасти Волчанск «Лють» уже не сможет. Все, на что данная бригада способна рассчитывать, это непродолжительное удерживание южной части населенного пункта. Город уже обречен. Ведутся постоянные бои – подготавливать укрепления в такой ситуации нереально», – уточняет он.

    «А те сооружения, что были созданы ВСУ до начала штурма, вызывают массу вопросов. Например, траншеи пытались делать из бетонных блоков – это абсолютно нецелесообразное и дорогое решение, которое, видимо, служило одним из способов отмывания денег для нечистых на руку инженеров и политиков», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее ВСУ перебросили элитную штурмовую бригаду национальной полиции Украины «Лють» из-под Часова Яра к Харькову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Кроме того, в связи с продвижением российских войск и отсутствием необходимых резервов в живой силе и технике украинское командование срочно снимает с блокпостов в областном центре полицейских и территориальную оборону для переброски в сторону Волчанска и Липцов. «Также с Гвардейского начата отправка военнослужащих учебных частей и центров «учебок» по 2–5 машин колоннами. Всего до шести колонн», – говорится в другом материале ТАСС.

    О трудностях ВСУ с переводом подкреплений с других участков фронта из-за нехватки личного состава ранее заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). По его словам, все основные силы сейчас находятся под Харьковом и в Часовом Яру. «Я использовал все, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет», – заявил Буданов.

    Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о пленении бойцами группировки «Север» более 60 человек из «Кракена» и неонацистского формирования «Братство» (также запрещенная в России террористическая организация). По его словам, пленные дают показания и выглядят не такими «бравыми воинами», как это происходило с автоматом в руках. Минобороны уже опубликовало кадры допроса нескольких человек.

    О наступлении российских военных в Харьковской области впервые стало известно в прошлую пятницу из сообщений украинской стороны. В частности, особо тяжелая обстановка сложилась на окраинах Волчанска, который находится на севере региона близ границы с Россией. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о замысле ВС России на этом направлении.

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    16 мая 2024, 19:36 • Новости дня
    Зеленский обвинил весь мир в неудачах ВСУ под Харьковом
    Зеленский обвинил весь мир в неудачах ВСУ под Харьковом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия терпит неудачи под Харьковом из-за всего остального мира, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    «Это вина мира. Они дали возможность России. Но теперь мир может помочь», – заявил Зеленский в интервью ABC, передает ТАСС.

    Также политик дал понять, что его разочаровал визит американского госсекретаря Энтони Блинкена, он заявил, что киевскому режиму требуется помощь сейчас.

    Новые обещания Вашингтона о военной помощи Киеву Зеленский оценил критически, поскольку выделяемые деньги «не дают Украине», а тратятся на американских фабриках для американских рабочих мест.

    До этого он заявлял, что Россия займет Харьков, если Украина не получит две системы ПРО Patriot.

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    16 мая 2024, 09:38 • Новости дня
    Жога рассказал о больших потерях ВСУ

    Жога: Из-за больших потерь ВСУ испытывают дефицит бойцов на фронте

    Жога рассказал о больших потерях ВСУ
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ испытывают дефицит личного состава из-за больших потерь на фронте, сообщил председатель парламента ДНР Артем Жога.

    По его словам, ВСУ несут огромные санитарные и безвозвратные потери и испытывают дефицит в живой силе, передает ТАСС. Жога отметил также, что мобилизация на Украине не решила проблем ВСУ, а лишь изменила отношение к действующей украинской власти.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что потери ВСУ в ходе спецоперации приближаются к 700 тыс. человек.

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    16 мая 2024, 13:38 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение «Кракену» и «Иностранному легиону» в Харьковской области
    Российские войска нанесли поражение «Кракену» и «Иностранному легиону» в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Националистическое украинское спецподразделение «Кракен» и «Иностранный легион» поражены в ходе действий российской группировки «Север» в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Группировка в этом регионе также поразила подразделения 125-й бригады теробороны, 15-го пограничного отряда у Дергачей, Липцов и Волчанска, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены две контратаки у Старицы и Глубокого в Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 205 человек, три танка, две боевые бронированные машины, польскую САУ Krab, гаубицу Д-30 и машину РСЗО БМ-21 «Град».

    Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 21-й механизированной бригады ВСУ у Красного Лимана в ДНР. Отражены две контратаки 44-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Берестового (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР).

    Там ВСУ потеряли до 40 человек и две гаубицы Д-20.

    «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи, поразила живую силу и технику 5-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ у Часова Яра и Антоновки в ДНР.

    За сутки в зоне ответственности этой группировки украинская армия потеряла свыше 520 человек, четыре бронемашины, американскую гаубицу М777, САУ «Акация».

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    16 мая 2024, 16:04 • Новости дня
    У Крыма уничтожено 11 безэкипажных катеров ВСУ
    У Крыма уничтожено 11 безэкипажных катеров ВСУ
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Авиация российского Военно-морского флота уничтожила 11 украинских безэкипажных катеров в Черном море, сообщило Минобороны России.

    Эти водные дроны уничтожены около 14.00 мск в западной части акватории моря, катера двигались в сторону Крымского полуострова, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Их уничтожили из штатного вооружения морской авиации ВМФ.

    В начале мая Черноморский флот уничтожил у северо-западного побережья Крыма пять безэкипажных катеров ВСУ.

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    16 мая 2024, 13:49 • Новости дня
    Средства ПВО сбили за сутки три самолета МиГ-29 ВВС Украины

    Минобороны: Средства ПВО сбили за сутки три самолета МиГ-29 ВВС Украины

    Средства ПВО сбили за сутки три самолета МиГ-29 ВВС Украины
    @ Danil Shamkin/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО сбила за сутки три самолета МиГ-29 ВВС Украины.

    Кроме того, уничтожены 25 беспилотников, семь американских оперативно-тактических ракет ATACMS и «Точка-У», пять снарядов РСЗО HIMARS производства США и «Ольха», пять французских управляемых авиабомб Hammer, четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.

    Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 600 самолетов, 274 вертолета, 24 111 беспилотников, 521 ЗРК, 16 053 танка и других бронемашин, 1,3 тыс. боевых машин РСЗО, 9607 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 753 единицы спецтехники.

    Ранее стало известно, что российские войска начали освобождать Липцы в Харьковской области.

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    16 мая 2024, 15:48 • Новости дня
    Украина отвергла китайский план урегулирования конфликта

    Киев отверг китайский план урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Кроме предлагаемой Владимиром Зеленским «формулы мира» никаких других планов урегулирования украинского конфликта – ни китайских, ни каких-либо других – быть не может, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

    «Война идет на территории Украины, а не на территории других стран», – приводит его слова РИА «Новости». Жовква в эфире всеукраинского телемарафона при этом отметил, что Киев готов учитывать предложения от других стран.

    Согласно совместному заявлению об углублении партнерства, которое подписали лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин, Россия и Китай указывают на необходимость прекращения любых шагов, направленных на затягивание боевых действий на Украине и дальнейшую эскалацию конфликта.

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    16 мая 2024, 18:10 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил командный пункт бригады ВСУ в Харьковской области

    ВС России «Искандером» уничтожили командный пункт бригады ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» Вооруженных сил (ВС) РФ полностью уничтожил командный пункт бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

    В результате удара полностью уничтожен командный пункт 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ, склад с боекомплектом и около 50 военнослужащих ВСУ, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее в четверг Минобороны сообщило, что авиация российского Военно-морского флота уничтожила 11 украинских безэкипажных катеров в Черном море.

    Коментарии (2)
    16 мая 2024, 09:15 • Новости дня
    Шойгу назвал основную задачу на новом посту

    Шойгу заявил, что СВО остается его основной задачей на посту секретаря Совбеза

    Шойгу назвал основную задачу на новом посту
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция – производство боеприпасов, вооружение и военная техника, сказал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя начало работы на новом посту.

    «Считаю, что для нас для всех это основная задача», – передает ТАСС слова Шойгу.

    Шойгу отметил, что на всех направлениях российские силы ведут наступление, оно идет «довольно неплохо». Секретарь Совбеза РФ выразил надежду, что такое движение продолжится и дальше. Для этого, по его словам, созданы резервы.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что Сергей Шойгу, назначенный секретарем Совета безопасности России, будет также курировать комиссию ВПК и обеспечивать сотрудничество с зарубежными странами.

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    16 мая 2024, 15:28 • Новости дня
    Украинских военнообязанных решили промаркировать штрих-кодами

    Украинским мужчинам будет присваивать штрих-коды при обновлении военных билетов

    Украинских военнообязанных решили промаркировать штрих-кодами
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    На Украине мужчинам, которые в соответствии с новым законом о мобилизации обновят свои военно-учетные данные, будет присвоен штрих-код, сообщили местные СМИ.

    Как пояснила «Судебно-юридическая газета», штрих-коды будут вклеиваться в военные билеты, чтобы при проверке документов на улице можно было сразу вычислить тех, кто не явился в военкомат. Также штрих-код будет автоматически генерироваться электронной системой «Оберег», передает ТАСС.

    Новый закон о мобилизации, который вступает в силу 18 мая, обязывает всех украинских мужчин, за исключением тех, кто имеет отсрочку или бронь, обновить свои данные в военкоматах в течение 60 дней. Военные билеты при этом необходимо иметь при себе постоянно.

    В настоящее время прорабатывается нормативно-правовая база для нового военно-учетного документа единого образца. Документы старой формы останутся в силе, но в них будут внесены отметки об обновлении данных.

    Между тем в одесской маршрутке произошел очередной случай силового задержания военнообязанного сотрудниками военкомата. Как пишет «Страна», люди в военной форме набросились на пассажира, скрутили ему руки, а потом затолкали в служебную машину и увезли. По словам одной из пассажирок, сотрудники военкомата распылили в салоне маршрутки перцовый баллончик, а ей угрожали разбить телефон и оскорбляли.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронном реестре военнообязанных 2 апреля. В реестр будут вноситься личные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов, включая паспортные данные, информацию о судимости, номера телефонов, адреса электронной почты, сведения о владении иностранными языками, наличие огнестрельного оружия, водительских прав и выездах за границу. Реестр «Оберег» будет иметь доступ к базам данных налоговой службы, пенсионного фонда и других государственных органов.

    Ранее испанская газета El Mundo сообщила, что украинские власти совершили серьезную ошибку, отложив принятие закона о мобилизации.

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