Вучич заявил о намерении Сербии с гордостью хранить традиционную дружбу с Россией и Китаем

Tекст: Антон Антонов

Вучич отметил, что в Европе многие «хотели бы сбить Сербию с пути» в ЕС. Он заявил, что его страна «останется свободной, суверенной и независимой», не собирается вводить санкции против России и не намерена постоянно выступать с заявлениями против России и Китая. Он подчеркнул, что Сербия не собирается «никому угождать», передает ТАСС.

Кроме того, Вучич считает логичным, что президент России Владимир Путин из европейских лидеров направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом только ему и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: «А чего вы ожидаете? Чтобы он направил поздравления тем, кто ведет войну против России?».

Вучич заявил, что «Россия – огромная страна, которой не нужно ни перед кем и ни за что оправдываться». Он отметил, что Россия «не чувствует себя под угрозой даже тогда, когда большое количество стран не только не сотрудничают с ними, но и находятся во враждебных отношениях». Вучич сказал, что у России «есть своя цель», Москва «продвигает свои интересы, это логично».

Напомним, сербская прозападная оппозиция, которая не согласилась с результатами прошедших в стране выборов, начала протестные акции в Белграде, попыталась взять штурмом городскую администрацию, но была остановлены полицией. Власти Сербии сообщили, что Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках, и Сербия благодарна российским спецслужбам за предоставленную информацию.