Россиянам собрались запретить покупку недвижимости в Финляндии

Tекст: Ольга Никитина

Министр обороны Антти Хяккянен создал рабочую группу в конце января 2024 года, чтобы оценить возможность такого запрета и подготовить соответствующее законодательство.

«Согласно отчету группы, разрешение на покупку недвижимости не будет выдаваться гражданам стран, которые, по мнению ЕС, нарушили территориальную целостность, суверенитет и независимость других стран и могут представлять угрозу национальной безопасности Финляндии», – передает РИА «Новости» сообщение финского военного ведомства.

Ожидается, что запрет коснется также юридических лиц, зарегистрированных в таких странах.

Предложение правительства будет сформировано позднее.

Исключения будут сделаны для лиц, имеющих действующий вид на жительство в Финляндии или ЕС на момент покупки недвижимости. Запрет также не коснется граждан Финляндии с двойным гражданством.

Ранее сообщалось, что россияне начали распродавать жилье в Финляндии.