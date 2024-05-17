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Россиянам собрались запретить покупку недвижимости в Финляндии
Рабочая группа Минобороны Финляндии рекомендовала полный запрет на приобретение недвижимости в стране для граждан и организаций из России.
Министр обороны Антти Хяккянен создал рабочую группу в конце января 2024 года, чтобы оценить возможность такого запрета и подготовить соответствующее законодательство.
«Согласно отчету группы, разрешение на покупку недвижимости не будет выдаваться гражданам стран, которые, по мнению ЕС, нарушили территориальную целостность, суверенитет и независимость других стран и могут представлять угрозу национальной безопасности Финляндии», – передает РИА «Новости» сообщение финского военного ведомства.
Ожидается, что запрет коснется также юридических лиц, зарегистрированных в таких странах.
Предложение правительства будет сформировано позднее.
Исключения будут сделаны для лиц, имеющих действующий вид на жительство в Финляндии или ЕС на момент покупки недвижимости. Запрет также не коснется граждан Финляндии с двойным гражданством.
Ранее сообщалось, что россияне начали распродавать жилье в Финляндии.