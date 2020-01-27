Самолет Хабаровск – Москва сел в аэропорту вылета после сообщения о «минировании»

Самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Хабаровска в Москву, благополучно вернулся в аэропорт вылета после поступления сигнала о «минировании», сообщил источник в экстренных службах.

«Самолет совершил посадку в штатном режиме. Сейчас оперативные службы приступают к осмотру лайнера», – сказал источник ТАСС.

Как сообщила радио Sputnik начальник пресс-службы Хабаровского аэропорта Анастасия Хаустова, на месте посадки самолета работают оперативные службы, в том числе скорая помощь, машины реанимации, пожарная охрана, аварийно-спасательная команда аэропорта, кинологи.

Пассажиров на автобусах везут в здание аэропорта. Планируется провести дополнительный осмотр пассажиров, багажа и грузов.

Ранее сообщалось, что на пульт Росгвардии поступила информация о «заложенном взрывном устройстве» на рейсе Хабаровск – Москва.

Рейс SU1713 должен был прибыть в Москву в 16.15 мск. На борту находились 262 пассажира и 10 членов экипажа.

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