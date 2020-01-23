Как менялся «телефонный терроризм»?

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23 января, четверг  |  Последнее обновление — 18:17  |  vz.ru
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Казахский нефтепровод и «Дружбу» вывели из строя одним приемом

Казахстан остановил поставки нефти в Китай из-за загрязнения нефти Фото: Алексей Бабушкин/РИА Новости
Казахстан неожиданно столкнулся с загрязнением нефти в трубопроводе хлорорганическими соединениями, которые в прошлом году стали причиной остановки российского нефтепровода «Дружба». Россия смогла найти другие пути для отправки своей нефти на экспорт, однако Казахстан вынужден был остановить поставки сырья в Китай. Что это – трагическое совпадение или все-таки диверсия?  Подробности...
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США повторили в Сирии ошибку Колина Пауэлла

Страны Запада совершенно не волнует, что на самом деле произошло в сирийской ДумеФото: REUTERS/Abed Kontar
«Даже если бы мы в качестве доказательств привезли в ООН боевиков, которые сами во всем признаются – это не повлияло бы на позицию Запада. Их не волнует, что на самом деле произошло в сирийской Думе», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД член российской делегации в СБ ООН Максим Григорьев. Он рассказал о том, как России приходится отстаивать правду о войне в Сирии на международной арене.  Подробности...
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Выиграть в лотерею помогают особые стратегии поведения

Миллионы людей мечтают обыграть лотерею, но мало у кого это получаетсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Есть ли специальные алгоритмы, которые увеличивают шансы выиграть в лотерею? Использовались ли подобные ухищрения Надеждой Бартош, которая не так давно выиграла в «Русском лото» один миллиард рублей? Математическая теория утверждает, что некоторые подобные закономерности имеются, и особенно они касаются поведения любителей лотерей. Подробности...
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Почему украинские министры жалуются на бедность

Украина не способна прокормить даже своих высших чиновниковФото: РИА Новости
Стон стоит по всем высшим эшелонам украинской власти – чиновники массово жалуются на свои низкие зарплаты. Сколько получают из бюджета высшие госслужащие Украины, насколько их зарплаты сравнимы с доходами европейских и российских чиновников – и какое отношение происходящее имеет к тому, что украинской властью фактически управляет Запад? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Государство у нас опережает в развитии гражданское общество

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Мишустин, конечно, прежде всего Великий Айтишник. Он построил крупнейшую в стране IT-компанию, которая называется ФНС. Он не просто чиновник, он мыслитель, который нашел поле для своей инженерии не в бизнесе, как многие из друзей его юности, а в государственном управлении. Подробности...
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Россия ведет Первую смысловую войну

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, Польша стала жертвой пакта Молотова – Риббентропа, первой жертвой Второй мировой – но в этом ее вина. Так всегда бывает с теми, кто оказывается одержим собственной жадностью и глупостью. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев

Суд должен быть ритуалом, а не канцелярией

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Очень долго у нас была не только сырьевая экономика, но и сырьевое мышление. Метафора «сырье» вообще исчерпывающе описывает жизненный уклад, который родился в 1990-е и от которого мы не быстро, но верно избавляемся в последние годы. Подробности...
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              Как менялся «телефонный терроризм»?

              		   23 января 2020, 17:30
              Фото: Марина Лысцева/ТАСС

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              По России движется очередная волна ложных минирований. Бомбы «закладывают» повсюду – в детских садах, школах, больницах, метро, аэропортах, торговых центрах, судах, на вокзалах. С конца 2019 года полицейские и специальные службы проверили уже более 16 тысяч объектов. 

              В МВД неоднократно указывали, что часто подобные сообщения поступают из-за рубежа. А если точнее, то, как правило, с Украины. 

              «Мы можем говорить, что есть система со стороны определенных сил на Украине постоянно нас тренировать с точки зрения общественной безопасности», – говорил замглавы министра внутренних дел Игорь Зубов.

              Однако определить источник сообщения с развитием цифровых технологий все сложнее, из-за чего падает и раскрываемость таких дел. На это указывает официальная статистика МВД. В 2018 году следователи нашли больше половины ложных «минеров»: было раскрыто 797 дел из 1530. Год спустя дела ухудшились – за январь – ноябрь 2019-го две трети ложных сообщений так и остались безнаказанными (1475 из 2187 случаев). 

              Во всем виноваты новые технологии. В 90-е телефонным терроризмом занимались в основном уволенные сотрудники, обозленные на школу или вуз ученики, просто различные желающие насолить кому-либо. Вычислить таких хулиганов не составляло никакого труда – достаточно было просто узнать номер звонящего. 

              Затем ситуация ухудшилась. Число звонков росло, и в Госдуме сначала разрешили полицейским без суда запрашивать у мобильных операторов номер абонента и блокировать его, а затем еще и ужесточили 207-ю статью УК, посвященную ложным минированиям – с декабря 2017 года за них можно сесть на пять лет. А если вдруг из-за сообщения кто-то погиб – то и на 10.

              С недавних пор даже школьники знают, что номер теперь можно подменить – это позволяют сделать технологии IP-телефонии. Три года назад в Госдуме задумывались о том, чтобы штрафовать операторов за подмену, однако закона из проекта не получилось – чисто технически перекладывать всю вину на операторов было неправильно. Все потому, что при любом телефонном звонке вызывающей стороне присваиваются два разных идентификатора – первому, он называется ANI (Automated Number Identification), оператор выставляет счет за услуги, а второй – Caller ID – высвечивается на устройстве абонента. Так вот – менять первый противозаконно, а что касается второго, то тут возможностей гораздо больше. Поскольку у операторов нет обязанности соотносить два этих идентификатора, они этого, как правило, и не делают. 

              В связи с этим на рынке сейчас обилие абсолютно разных программ и мобильных приложений, позволяющих манипулировать с номером телефона – вплоть до выбора произвольного. И все они законны. Если упрощать, то схема следующая – человек звонит со своего номера, со своей сим-карты, а приложение, используя специальные протоколы IP-телефонии, отправляет на принимающее устройство сигнал с другим Caller ID – и все. Некоторые программы и вовсе предлагают замаскироваться под один из контактов телефонной книги – ради шутки позвонить маме от лица бабушки, например. В ноябре 2018 года, когда по Москве прокатилась серия «минирований» торговых центров, правоохранители выяснили, что все звонки шли с номера пенсионерки из Балашихи – злоумышленники действовали по тому же принципу. 

              Однако возникает вопрос – если оператор отслеживает первый идентификатор, ANI, то почему не удается вычислить звонящего? Удается – полицейским достаточно сделать запрос, и источник звонка будет открыт для них. Но это работает только с самыми простодушными «минерами», подменяющими номер с использованием своей сим-карты. 

              Другие же пользуются услугами операторов-посредников – таковых в интернете довольно много. Достаточно лишь зарегистрировать у них временный аккаунт, пополнить счет, не указывая при этом никаких своих данных, и можно звонить. С любого выбранного номера и с кодом любой страны. Звонок идет либо через фиксированный коммутатор оператора, либо через принадлежащий ему шлюз с сим-картами различных компаний. Конечная схема может выглядеть примерно так. При этом многие их этих посредников не сохраняют никаких данных ни о звонках, ни даже об абонентах. То есть найти «минера» будет очень сложно. Зацепки могут быть в виде банковских карт или сохранившегося IP-адреса, но и они – не гарантия успеха.

              «IP-провайдеры даже предоставляют данные: да, вот с такой-то карты производилась оплата, с такого-то IP-адреса осуществлялся звонок. Но потом выясняется, что эта карта похищена, скомпрометирована или выпущена где-то на кокосовых островах, а IP-адрес первый из цепочки тоннелей, зашифрованных в разных странах мира», – заявил газете ВЗГЛЯД заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

              Кроме того, в последние годы стал популярен способ почтовых минирований. Вот такие письма пришли в январе 2019 года в ряд школ, больниц и торговых центров сибирских городов: «Здравствуйте! Хотим сообщить, в вашем здании бомба. А также в ряде других учебных заведений по всему городу. Времени мало, поэтому советуем поспешить эвакуироваться. Не повторяйте судьбу магнитогорцев, мы их оповещали... Внимательно подумайте, прежде чем игнорировать сигнал, ведь может, что этим вы сохраните жизни». 

              Сотрудникам не остается ничего иного, кроме как вызвать полицию с проверкой. 

              Нынешние «минирования» проходят по той же схеме. Злоумышленники сначала используют специальные бот-программы, чтобы собрать базу из email-адресов различных учреждений – защита от таких ботов есть далеко не на всех сайтах, затем заводят аккаунт на каком-нибудь славящемся своим шифрованием почтовом сервисе, вроде заблокированного Роскомнадзором голландского StartMail, и отправляют письмо. 

              Принципы работы этих сервисов схожи – они дают возможность запаролить свое письмо или даже отправить его с временного, автоматически сгенерированного адреса – причем у адреса будет «срок годности», то есть через указанное время он самоустранится, станет неактивным. Сервис хранит некоторые данные об отправителе и письме – IP-адрес, тип и версию используемого браузера, время и срок пользования, содержание отправления. Но если удалить письмо и аккаунт, в течение максимум трех дней вся информация исчезнет и с серверов компании. При этом понять, что письмо пришло с определенного клиента, совсем не сложно – практически во всех случаях даже сгенерированные временные адреса в качестве домена все равно имеют название сервиса, то есть они будут примерно следующего вида: mjjkqnvwbs@use.startmail.com. 

              Интересно, что тот же StartMail, к примеру, в декабре 2019-го зарегистрировался в российском реестре организаторов распространения информации и согласно соответствующему закону обязан хранить все данные пользователей и по запросу передавать их госорганам. 

              Между тем в правилах приватности, указанных на сайте сервиса, говорится следующее: «Мы не подчиняемся требованиям каких-либо структур, кроме властей Голландии. Если мы получим запрос от любого иностранного представителя власти, мы откажемся выполнять требования и вместо этого посоветуем делающему запрос обратиться с формальным заявлением о сотрудничестве к властям Голландии».

              То есть, строго говоря, полицейским нужно будет сначала получить разрешение от голландских властей, затем направить его оператору почтового сервиса, и тогда, возможно, будет какой-то результат. И то – при условии, что удастся уложиться в трехдневный срок. При таких условиях на передний план выходят даже не компетенции следствия, а скорее качество международных отношений и возможность быстрого обмена данными между странами.


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