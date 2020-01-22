Стал известен «график» сообщающих о «бомбах» в Москве

Анонимы, распространяющие ложные угрозы о минировании зданий в Москве, «берут выходные» по субботам и воскресеньям, они также «не работали» в праздники, с 1 по 7 января, рассказал знакомый с ситуацией источник.

Источник рассказал, что «не реже раза в неделю поступают сообщения об угрозах взрыва на всех 232 станциях столичного метро», передает «Интерфакс».

Анонимы также «любят» сообщать о взрывных устройствах на вокзалах и в аэропортах, на инженерных коммуникациях и ТЭЦ города.

Для столицы рекорд по количеству эвакуированных был установлен 19 декабря – тогда для проверки «заминированных» учреждений на улицу вывели в общей сложности около 170 тыс. человек. Следующий пик пришелся на 16 января – почти 150 тыс. человек.

Ни в одном случае угрозы о заложенных взрывных устройствах в Москве не подтвердились.

Ранее стало известно, что все станции московского метро на буквы А и Б «заминировали». Кроме того, сообщалось о «минировании» вокзалов.

Также утром 22 января Объединенная пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга сообщила, что из-за угроз взрыва эвакуировали Петродворцовый, Петроградский, Дзержинский и Сестрорецкий районные суды.

Сообщения о бомбах в Петербурге приходит в те же дни, что и в Москве. В городе чаще всего «минируют» суды, школы и больницы. С 28 ноября по 22 января из-за их сообщений в Москве эвакуировали в общей сложности около 1,5 млн человек.