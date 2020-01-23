Роскомнадзор заблокировал нидерландский сервис в связи с сообщениями о «минировании»

Роскомнадзор ограничил доступ к нидерландскому почтовому сервису Startmail.com, через который осуществлялась массовая рассылка сообщений о «минировании» на территории России.

«23 января на основании требования Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, Роскомнадзором ограничен доступ к почтовому сервису Startmail.com (Нидерланды) на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отметил Роскомнадзором, через данный почтовый сервис с 28 ноября 2019 года происходила массовая рассылка ложных сообщений о минировании объектов на территории России. Сообщения в основном касались объектов социальной инфраструктуры, транспортных объектов, мест массового скопления людей, создавая тем самым реальную угрозу массового нарушения общественного порядка, вызывая большую тревогу со стороны граждан и общественный резонанс.

«Представители почтового сервиса не предоставили по запросу российской стороны сведений о лицах, администрирующих соответствующие почтовые ящики. Тем не менее мы уверены, что владельцы данного ресурса являются добропорядочными гражданами и не имеют никакого отношения к данным злонамеренным действиям экстремистов. Мы понимаем, что осуществление ограничения доступа к данному почтовому ресурсу не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками, однако считаем, что принятые меры должны затруднить осуществление таких действий в дальнейшем и существенно снизить их масштаб», – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники ЦОС ФСБ вычислили нидерландский сервис, с которого приходили тысячи сообщений о «минировании» российских судов, школ и больниц.

В прошлом году в Раде признали причастность граждан Украины к телефонному терроризму в России. По экспертной оценке, телефонный терроризм является спланированной акцией украинских спецслужб.