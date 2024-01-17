Прошедший год оказался самым жарким за весь период наблюдений

2023 год оказался самым жарким за весь период наблюдений

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, 2023 год оказался самым теплым, самым жарким за весь период инструментальных наблюдений, а особенность заключается в том, что превышение средней глобальной температуры над температурой предыдущего рекордного 2016 года произошло сразу на 0,17 градуса, передает ТАСС.

Вильфанд уточнил, что согласно Парижскому соглашению, температура к концу этого века должна повыситься не более чем на 1,5 градуса относительно второй половины XIX века, и если такими скачками температура будет повышаться, то уже через 10 лет «мы существенно перепрыгнем эти прогнозы».

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что каждый месяц с июня по декабрь 2023 года был теплее, чем аналогичный месяц за весь период инструментальных наблюдений с 1891 года. Вильфанд добавил также, что температура океанов была беспрецедентно высокая, особенно в Северном полушарии, а высокая температура океана обязательно сказывается на температурном режиме атмосферы.

По его словам, академик Александр Обухов посчитал, что если температура верхнего 100-метрового слоя океана понизится на 0,1 градуса и все это тепло перейдет в атмосферу, то средняя глобальная температура атмосферы повысится на шесть градусов.

Помимо этого, 2023 год стал вторым самым теплым в Европе. Европейская зима с декабря 2022 года по февраль 2023 года тоже была второй самой теплой, аналогичная ситуация и с осенью, тревожная ситуация связывается с лесными пожарами, которая была нынешним летом в Канаде, где выгорело беспрецедентное количество лесов бореальных, а количество выбросов углерода от лесных пожаров в 2023 году увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, декабрь 2023 года был самым жарким и теплым за весь период наблюдения. При этом средняя температура в декабре по России оказалась «точно равна норме», так как глобальное потепление имеет свои региональные особенности.

Напомним, ночь на 7 ноября стала самой теплой с 1954 года.