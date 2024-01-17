Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.3 комментария
Прошедший год оказался самым жарким за весь период наблюдений
2023 год оказался самым жарким за весь период наблюдений
2023 год стал самым жарким за весь период инструментальных наблюдений, его средняя глобальная температура была на 0,17 градуса выше, чем в ранее установившем рекорд 2016-м, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, 2023 год оказался самым теплым, самым жарким за весь период инструментальных наблюдений, а особенность заключается в том, что превышение средней глобальной температуры над температурой предыдущего рекордного 2016 года произошло сразу на 0,17 градуса, передает ТАСС.
Вильфанд уточнил, что согласно Парижскому соглашению, температура к концу этого века должна повыситься не более чем на 1,5 градуса относительно второй половины XIX века, и если такими скачками температура будет повышаться, то уже через 10 лет «мы существенно перепрыгнем эти прогнозы».
Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что каждый месяц с июня по декабрь 2023 года был теплее, чем аналогичный месяц за весь период инструментальных наблюдений с 1891 года. Вильфанд добавил также, что температура океанов была беспрецедентно высокая, особенно в Северном полушарии, а высокая температура океана обязательно сказывается на температурном режиме атмосферы.
По его словам, академик Александр Обухов посчитал, что если температура верхнего 100-метрового слоя океана понизится на 0,1 градуса и все это тепло перейдет в атмосферу, то средняя глобальная температура атмосферы повысится на шесть градусов.
Помимо этого, 2023 год стал вторым самым теплым в Европе. Европейская зима с декабря 2022 года по февраль 2023 года тоже была второй самой теплой, аналогичная ситуация и с осенью, тревожная ситуация связывается с лесными пожарами, которая была нынешним летом в Канаде, где выгорело беспрецедентное количество лесов бореальных, а количество выбросов углерода от лесных пожаров в 2023 году увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, декабрь 2023 года был самым жарким и теплым за весь период наблюдения. При этом средняя температура в декабре по России оказалась «точно равна норме», так как глобальное потепление имеет свои региональные особенности.
Напомним, ночь на 7 ноября стала самой теплой с 1954 года.