По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.0 комментариев
Ночь на 7 ноября стала самой теплой с 1954 года
Прошедшая ночь в Москве побила температурный рекорд и стала самой теплой с 1954 года, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По информации Леуса, температура воздуха в ночь на 7 ноября не опустилась ниже отметки в плюс 9,2 градуса, передает РИА «Новости».
Предыдущий температурный рекорд был установлен в ночь на 7 ноября 1954-го, тогда столбик термометра не опустился ниже отметки в плюс 6,3 градуса.
Во вторник москвичей ждет облачная погода, сопровождающаяся небольшими дождями, сообщил Леус. Температура воздуха составит до плюс 11 градусов, ветер ожидается западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
Ранее россиян предупредили об экстремальных погодных условиях зимой.