Эксперт назвал способы распознать мошенника в онлайн-переписке

Скрытый номер и пустой профиль назвали признаками мошенников

Tекст: Дарья Григоренко

«Мошенники в интернете часто прикидываются обычными людьми, их выдают не слова, а детали. Есть четыре основных пункта, на которые следует обратить внимание при общении с незнакомыми людьми», – заявил Щербаченко РИА «Новости».

Он отметил, что необходимо присмотреться к аватарке собеседника, так как аферисты часто используют стоковые или сгенерированные фотографии, логотипы банков, ведомств или сервисов. Также важно обращать внимание на сам профиль пользователя: аккаунты злоумышленников обычно новые или пустые, а номер скрыт.

Эксперт добавил, что важным пунктом является и манера общения. Мошенники часто пишут через неофициальные каналы, общаются слишком строго или фамильярно, давят на срочность, могут представиться знакомыми и даже прислать видео- или голосовые сообщения.

Щербаченко уточнил, что цель переписки всегда – заставить жертву что-то сделать, перейти по ссылке, назвать код или перевести деньги. Если разговор ведет к этому, то это обман.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стало известно, что мошенники придумали схему обмана под видом «Яндекса».

В четверг эксперты раскрыли схемы вовлечения детей в преступления мошенниками.

В тот же день ВТБ назвал самые частые схемы обмана пенсионеров.