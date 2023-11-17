В России подвели итоги пожароопасного сезона в лесах

Глава Рослесхоза Советников: Площадь лесных пожаров в России в этом году ниже среднепятилетних показателей

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе пресс-конференции по итогам пожароопасного сезона этого года Советников сообщил, что на сегодняшний день площадь, пройденная огнем, ниже среднепятилетних показателей в 1,8 раза, она составила 4,6 млн га по всей России, говорится в сообщении на сайте Рослесхоза.

По словам главы Рослесхоза, этот год выдался сложным для всей лесной отрасли, так как пожароопасный сезон начался уже 2 января. Большинство пожаров возникло в крайне удаленной и труднодоступной местности, стояла жаркая погода без осадков с повышенной активностью сухих гроз.

«Однако мы добились снижения площадей, пройденных огнем, в сравнении со среднепятилетними показателями почти в два раза до 4,6 млн га и не превысили предельных показателей, установленных президентом и правительством России. Более того, ни один населенный пункт не пострадал от лесных пожаров. Лесные пожарные защитили от огня 170 населенных пунктов», – сообщил Советников.

«Этих результатов удалось достичь благодаря оперативной работе региональных лесопожарных служб, профессиональной помощи бойцов «лесного спецназа» Авиалесоохраны и общей координационной работе Федерального штаба Рослесхоза», – отметил он.

В 2023 году совершено 266 перебросок сил и средств в рамках межрегионального маневрирования, что больше прошлого года в 1,2 раза. Всего для оказания помощи регионам в борьбе с лесными пожарами в период пожароопасного сезона передислоцировано более 7,5 тыс. человек, что в 1,4 раза больше 2022 года.

«Подчеркну, 72 региона исполнили указ президента и постановление правительства и не превысили предельно допустимые площади, пройденные огнем. При этом 17 субъектам этого сделать не удалось», – сообщил Советников. Чтобы такая ситуация не повторилась, этим регионам предстоит тщательно подготовиться к пожароопасному сезону следующего года и предпринять комплекс превентивных мер, в том числе усилить наземное патрулирование и авиамониторинг, дополнительно закупить новейшую отечественную лесопожарную технику, системы видеонаблюдения, подчеркнул глава Рослесхоза.