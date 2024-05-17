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На Украине завели дело об убийстве «поскользнувшегося» в СИЗО таможенника
Уголовное дело об умышленном убийстве завели на Украине после смерти госинспектора управления по борьбе с контрабандой Энергетической таможни страны в СИЗО Киева, сообщил источник в полиции.
Инспектор, чье имя не раскрывается, был задержан по подозрению в получении взятки в 10 тыс. долларов от бизнесмена за прекращение проверок, его отправили в СИЗО, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Он умер в СИЗО «при неустановленных обстоятельствах», якобы поскользнувшись в камере и ударившись головой.
Дело завели по статье об умышленном убийстве, сказал собеседник.
Энергетическая таможня Украины занимается таможенным контролем энергоносителей.