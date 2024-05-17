Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.0 комментариев
Лондон ввел санкции против двух якобы сотрудничающих с КНДР российских компаний
Британское правительство внесло в санкционные списки российские АО «ТБК» («Топливно-бункерная компания») и ООО «Восточная стивидорная компания» из Находки. Под санкции также попал директор АО «ТБК» Алексей Воротников.
Как говорится в обновленной версии санкционного списка, АО «ТБК» якобы позволяла «судам, в отношении которых действуют ограничения ООН бункероваться у своего причала в порту Восточный», а «Восточная стивидорная компания» обвиняется в получении выгоды за счет сотрудничества с правительством России, осуществляя деятельность в транспортном секторе», передает ТАСС.
Также санкции были введены против судоходной компании «Пэкъянсан» из КНДР, якобы участвующей в транспортировке нефтепродуктов между Россией и КНДР.
Ранее издание The Guardian сообщило, что Британия все еще закупает переработанную российскую нефть в обход собственных санкций, пользуясь юридическими лазейками.