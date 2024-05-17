Лондон ввел санкции против двух якобы сотрудничающих с КНДР российских компаний

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в обновленной версии санкционного списка, АО «ТБК» якобы позволяла «судам, в отношении которых действуют ограничения ООН бункероваться у своего причала в порту Восточный», а «Восточная стивидорная компания» обвиняется в получении выгоды за счет сотрудничества с правительством России, осуществляя деятельность в транспортном секторе», передает ТАСС.

Также санкции были введены против судоходной компании «Пэкъянсан» из КНДР, якобы участвующей в транспортировке нефтепродуктов между Россией и КНДР.

Ранее издание The Guardian сообщило, что Британия все еще закупает переработанную российскую нефть в обход собственных санкций, пользуясь юридическими лазейками.