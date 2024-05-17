Солистку группы Una Котову нашли мертвой после драки в квартире

РИА «Новости»: Солистку группы Una Котову до смерти избил ее неоднократно судимый друг

Tекст: Вера Басилая

Собеседник РИА «Новости» пояснил, что вечером в полицию Колпино обратился молодой человек, который рассказал, что его девушка лежит в крови после драки с ним.

На месте было установлено, что во время внезапной ссоры пара подралась, мужчина был пьян и, предположительно, избил до смерти свою подругу – солистку петербургской группы UNA Анастасию Котову.

Выяснилось, что задержанный подозреваемый неоднократно судим, решается вопрос о его аресте.

Группа Una на своей странице в соцсети сообщила без подробностей о трагической гибели Котовой.