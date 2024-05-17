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Солистку группы Una Котову нашли мертвой после драки в квартире
РИА «Новости»: Солистку группы Una Котову до смерти избил ее неоднократно судимый друг
Солистку группы UNA Анастасию Котову нашли мертвой в Петербурге, в ее гибели подозревают ее друга, который, предположительно, избил ее до смерти, сообщили в правоохранительных органах.
Собеседник РИА «Новости» пояснил, что вечером в полицию Колпино обратился молодой человек, который рассказал, что его девушка лежит в крови после драки с ним.
На месте было установлено, что во время внезапной ссоры пара подралась, мужчина был пьян и, предположительно, избил до смерти свою подругу – солистку петербургской группы UNA Анастасию Котову.
Выяснилось, что задержанный подозреваемый неоднократно судим, решается вопрос о его аресте.
Группа Una на своей странице в соцсети сообщила без подробностей о трагической гибели Котовой.