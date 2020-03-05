«Заминированный» самолет из Петербурга приземлился в Симферополе

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Петербург – Симферополь, после сообщения о «минировании» благополучно приземлился в Крыму, сообщил источник в авиационных службах.

«Самолет благополучно совершил посадку, будет проведен досмотр борта и пассажиров», – сказал ТАСС источник.

Ранее в четверг в адрес аэропорта Пулково было направлено анонимное письмо об угрозе безопасности полета рейса Петербург – Симферополь.

После получения сообщения было решено совершить посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, однако позже авиакомпания «приняла решение о посадке в аэропорту назначения и проведении проверочных мероприятий».

Это третье за утро четверга сообщение о «минировании» авиалайнера. Ранее неизвестный сообщил о якобы взрывном устройстве на борту самолета Airbus А320 по сообщению Москва – Омск. Также анонимные сообщения получили относительно самолета Москва (Шереметьево) – Сыктывкар.

Ранее специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов заявил газете ВЗГЛЯД, что из-за экстренных посадок самолетов, о «минировании» которых поступают анонимные сообщения, авиакомпания получает денежный ущерб, а сама проверка лайнера проводится очень быстро.