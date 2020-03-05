Цена барреля нефти Brent превысила 51,9 доллара

Мировые цены на нефть растут более чем на 1% в ходе торгов утром четверга. Инвесторы отыгрывают общий оптимизм на мировых рынках, данные о запасах сырья в США и геополитические факторы, продолжая ждать новостей от ОПЕК+.

По состоянию на 8.34 мск Brent росла на 1,55% – до 51,91 доллара за баррель, WTI – на 1,37%, до 47,42 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Показатели растут на фоне данных о запасах сырья в США: за минувшую неделю они выросли слабее прогноза – только на 0,8 млн баррелей вместо ожидавшихся 2,6 млн. При этом запасы бензина и дистилляторов уменьшились на 4,3 млн и 4 млн баррелей соответственно.

На котировки также влияют новости о том, что воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией предотвратила попытку подрыва нефтяного танкера в Аравийском море.

Ранее сообщалось, что Россия не поддержала предложение партнеров по ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.