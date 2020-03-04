«ВКонтакте» будет переводить голосовые сообщения в текст

Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать новую функцию по преобразованию голосовых сообщений в текст для удобства пользователей.

«ВКонтакте» начала тестировать распознавание голосовых сообщений на русском языке и вскоре предложит для этой функции собственную технологию. Узнать содержание записи можно будет даже тогда, когда не хочется или не получается ее послушать – достаточно нажать кнопку и прочитать расшифрованный текст», – сообщает РИА «Новости».

Новая функция доступна только участникам программы тестирования VK Testers. На сегодняшний день нововведение работает на iOS по типу сторонней технологии: так разработчики изучают отзывы тех тестировщиков, которые работают в программе.

Известно, что на следующем этапе тестирования запланирована разработка модели распознавания речи, адаптированной к русскоязычному сленгу. Планируется, что в будущем, эта технология может стать основой для поиска по сообщениям, включая голосовые.

«Ежемесячно 30 миллионов человек обмениваются голосовыми сообщениями «ВКонтакте». Для такого высоконагруженного сервиса требовалось решение, способное обрабатывать огромное количество входящей информации без потери качества. Поэтому мы создали его сами. Ещё одним серьёзным вызовом стал разговорный язык. Записывая голосовые сообщения, люди редко выражаются как персонажи классической русской литературы - напротив, они используют много сленга и заимствованной лексики. Готовые решения на наших тестах плохо справлялись с распознаванием таких слов, но мы учли специфику современного русского языка при разработке собственной технологии», – отметил директор по исследованиям в области искусственного интеллекта «ВКонтакте» Павел Калайдин.

Напомним, социальная сеть «ВКонтакте» может войти в список сервисов проекта президента России Владимира Путина «Доступный интернет» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».