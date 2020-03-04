«ВКонтакте» будет переводить голосовые сообщения в текст

Взгляд
4 марта, среда  |  Последнее обновление — 19:11  |  vz.ru
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Ценовая война в Европе заставляет Газпром идти на серьезные уступки

Газпром, по экспертным оценкам, скорее всего, сравнял цены для болгар и для остальной ЕвропыФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Газпром пошел на уступки Болгарии, снизив для нее цену на газ сразу на 40%. Он вынужден был снизить доходы от продажи газа, чтобы сохранить покупателя в лице Софии. Зачем России этот непростой партнер, который постоянно заигрывает с США и антироссийскими европейскими элитами?  Подробности...
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«Новая Ялта» положит начало будущему мироустройству

Владимир Путин и Дональд Трамп уже договорились как минимум об одной встрече этой осеньюФото: AP Photo/Susan Walsh/ТАСС
В сентябре в Нью-Йорке пройдет первая в истории встреча руководителей стран «большой пятерки» – постоянных членов Совбеза ООН. Это можно прогнозировать с почти стопроцентной вероятностью после того, как предложенную Владимиром Путиным идею встречи глав великих держав поддержал Дональд Трамп. Впрочем, еще одна, неформальная, встреча «большой пятерки» может состояться раньше. Подробности...
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Смогут ли фрегаты с «Калибрами» усмирить Турцию

Фрегаты проекта 11356 – единственное, что Россия может противопоставить Турции в Средиземном мореФото: mil.ru
Сразу два новейших российских фрегата, оснащенных ракетами «Калибр», следуют сейчас к берегам Сирии. Присоединившись к другим кораблям ВМФ России в Средиземном море, они должны стать аргументом в политическом диалоге России и Турции. Однако какова их реальная боевая ценность – в том числе по сравнению с турецкими военно-морскими силами? Подробности...
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Элита США опять выиграла «холодную войну»

Главная мораль «супервторника»: хорошо смеется тот, кто смеется последнимФото: MIKE BLAKE/Reuters
«Супервторник» закончился сенсацией. Вопреки почти всем прогнозам, бывший вице-президент Джо Байден не просто «восстал из мертвых», а прошелся по США победным маршем. Результаты праймериз для его оппонента Берни Сандерса критично плохи и убивают мечту американцев о социализме. Так в президентской гонке официально сменился лидер. Что это меняет для Америки? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Трагедия на дне рождения блогерши показала болезнь общества

Сергей Худиев, публицист, богослов
Трагическая гибель гостей на дне рождения вызвала парадоксальную реакцию в социальных сетях. Многие комментаторы повели себя так, будто произошло что-то очень смешное. Заговорили о «премии Дарвина», стали потешаться над невежеством людей. Подробности...

Россия уже выиграла «Евровидение-2020»

Антон Крылов, журналист
У Little Big все хорошо и с фриковатостью, и с качеством вгрызающихся в мозг мелодий, и даже с политикой. Достоинства питерских рейв-треш-музыкантов можно перечислять долго, но значит ли это, что победа у нас в кармане? Да вообще ничего это не значит! Подробности...
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Из-за интернет-фейков вся жизнь становится фейковой

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Что делать? Внедрять системы распознавания речи. Помните, как недавно «минировали» различные объекты по телефону и какой ущерб экономике регионов и стране в целом все это наносило? Подробности...
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      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
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      Обсуждение: 8 комментариев

      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
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              «ВКонтакте» будет переводить голосовые сообщения в текст

              4 марта 2020, 18:57

              Текст: Александра Юдина

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              Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать новую функцию по преобразованию голосовых сообщений в текст для удобства пользователей.

              «ВКонтакте» начала тестировать распознавание голосовых сообщений на русском языке и вскоре предложит для этой функции собственную технологию. Узнать содержание записи можно будет даже тогда, когда не хочется или не получается ее послушать – достаточно нажать кнопку и прочитать расшифрованный текст», – сообщает РИА «Новости».

              Новая функция доступна только участникам программы тестирования VK Testers. На сегодняшний день нововведение работает на iOS по типу сторонней технологии: так разработчики изучают отзывы тех тестировщиков, которые работают в программе.

              Известно, что на следующем этапе тестирования запланирована разработка модели распознавания речи, адаптированной к русскоязычному сленгу. Планируется, что в будущем, эта технология может стать основой для поиска по сообщениям, включая голосовые.

              «Ежемесячно 30 миллионов человек обмениваются голосовыми сообщениями «ВКонтакте». Для такого высоконагруженного сервиса требовалось решение, способное обрабатывать огромное количество входящей информации без потери качества. Поэтому мы создали его сами. Ещё одним серьёзным вызовом стал разговорный язык. Записывая голосовые сообщения, люди редко выражаются как персонажи классической русской литературы - напротив, они используют много сленга и заимствованной лексики. Готовые решения на наших тестах плохо справлялись с распознаванием таких слов, но мы учли специфику современного русского языка при разработке собственной технологии», – отметил директор по исследованиям в области искусственного интеллекта «ВКонтакте» Павел Калайдин.

              Напомним, социальная сеть «ВКонтакте» может войти в список сервисов проекта президента России Владимира Путина «Доступный интернет» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». 


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