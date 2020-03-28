Генералу Младичу провели операцию без оповещения семьи

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28 марта, суббота  |  Последнее обновление — 19:42  |  vz.ru
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Почему Европа и США отказываются покупать дешевую нефть

Супердешевая арабская нефть столкнулась с проблемами в Европе и СШАФото: REUTERS/Ahmed Jadallah
Ценовая война саудитов привела к необычному результату. Арабская нефть предлагается на рынок с большими скидками. И казалось бы, по такой цене она должна легко продаваться. Однако заводы Европы и США начали воротить от нее нос. Почему нефть из Саудовской Аравии стала никому не нужна, и чем закончится эта нефтяная борьба на выживание? Подробности...
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Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
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Ужесточение карантина может стать спасением для России

Будущая неделя станет проверкой для населения Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Целый ряд ограничений решено ввести в России. Вслед за закрытием авиасообщения с зарубежными странами прерываются любые передвижения на границе, по данным источников, не исключен запрет на перемещения внутри страны. На замке все объекты досуга: начиная с кафе и торговых центров и заканчивая санаториями и домами отдыха. Что еще следовало бы предпринять и что еще могут запретить в России? Подробности...
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Пандемия лишает Америку продовольствия

Американцы внезапно узнали, что такое дефицит продуктовФото: Alex Milan Tracy/Reuters
Пустые полки магазинов, бесконечные очереди к кассам, нехватка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости – нет, это не «ужасы социализма». Это сегодняшняя реальность американских мегаполисов, охваченных коронавирусом. Пандемия вскрыла доселе скрытые слабости американского общества – в том числе то, что касается снабжения обыкновенной едой. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Власть в мире перешла к врачам

Василий Федорцев, политолог, германист
Евросоюз сейчас превратился в подобие большой больницы, где все отделения – инфекционные. В каждом отделении есть свой заведующий, но место главврача в больнице пустует. Подробности...
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Эпидемия приведет к возрождению национальных государств

Евгений Крутиков, военный эксперт
Коронавирус имеет все шансы за считаные месяцы переформатировать всю мировую экономику, отменить старые политические тенденции и создать новые, а также кое-что подправить в психологии целого поколения. И, возможно, даже изменить вектор развития мировой науки. Подробности...
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Грета Тунберг, ты довольна?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда человек говорит: «Я далек от теории заговора», это значит, что он сейчас будет лепить конкретную теорию заговора. Ну так вот, я далек от теории заговора. Но схемы настолько очевидно схожи, что ощущается одна рука. Подробности...
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              Генералу Младичу провели операцию без оповещения семьи

              28 марта 2020, 19:22

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Медики Врачи Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) провели операцию экс-командующему армии сербов Боснии и Герцеговины генералу Ратко Младичу, не оповестив семью о состоянии его здоровья, сообщил сын генерала Дарко.

              «Операция сделана, не знаю, почему нас не оповестили о ней. Утром нас застали врасплох, мне позвонили из трибунала и сказали, что операция началась, потом мы получили информацию, что операция закончилась, потом – что он пришел в себя после наркоза. Мы обеспокоены тем, что это сделано таким образом, мы вообще не знали, что будет операция, у нас не было информации о состоянии его здоровья уже несколько недель, последний отчет поступил больше месяца назад», – отметил Младич-младший, передает ТАСС.

              Дарко добавил, что семья опасается за анализы генерала, анализы крови «очень плохие». Согласно им, гемоглобин у генерала ­– 6,2.

              «Любой врач знает, что это значит, при таком гемоглобине делают переливание крови. Этот факт был для нас основой опасений, стоит ли делать операцию сейчас, пока он не поправится. Сейчас операция сделана, посмотрим, как пойдет восстановление. Я надеюсь, что он, как великий борец, победит и в этой битве», – отметил Дарко.

              Напомним, Младич был приговорен МТБЮ к пожизненному заключению. Защита подала апелляцию. При этом сообщалось о резком ухудшении состояния здоровья генерала. Газета ВЗГЛЯД указывала, что оправдание генерала обрушило бы идеологическую конструкцию стран Запада.

              В декабре 2019 года российская сторона выразила готовность заняться лечением генерала Младича.


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