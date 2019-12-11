Россия выразила готовность заняться лечением генерала Младича

Заместитель российского постпреда при ООН Геннадий Кузьмин в Совбезе всемирной организации подтвердил готовность России принять для лечения экс-командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, осужденного Международным трибуналом по бывшей Югославии.

На заседании СБ рассматривался доклад Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов. Кузьмин подчеркнул, что обвиняемые должны получать «своевременную и надлежащую медицинскую помощь».

Представитель России выразил надежду, что Младич «получает качественное обследование и адекватное лечение в пенитенциарном учреждении МТБЮ», передает ТАСС.

Россия сожалеет, что сохраняется «балласт учрежденных четверть века назад трибуналов». По словам Кузьмина, МТБЮ, который появился «в определенном политическом контексте», вобрал в себя «худшие черты политического правосудия».

«Статистика и содержание приговоров наглядно свидетельствуют, какая сторона в узле балканских противоречий была назначена заведомо виновной», – сказал он.