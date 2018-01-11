Здоровье Ратко Младича резко ухудшилось

Из-за ухудшения здоровья сербского генерала Ратко Младича ему требуется немедленная госпитализация, заявил член комитета Госдумы по безопасности Павел Дорохин после телефонной беседы с сыном военного.

«Накануне нового года у Ратко Младича были сербские врачи, которые привели освидетельствование и констатировали, что состояние его здоровья ухудшилось, началось отмирания клеток мозга, отказала, практически, правая рука», – цитирует Дорохина «Интерфакс».

По словам парламентария, медики «настаивают на немедленной госпитализации Ратко Младича и лечении его в Сербии», направив «соответствующие письмо в Механизм остаточной компетенции, которому перешла часть полномочий Международного трибунала по бывшей Югославии после его ликвидации».

Напомним, в ноябре бывший главком армии Республики Сербской Ратко Младич был приговорен МТБЮ к пожизненному заключению.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что оправдание генерала обрушило бы идеологическую конструкцию стран Запада.