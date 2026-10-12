Песков: Путин и Алиев не обсуждали арест 11 россиян в Азербайджане

  • Новость часаКремль назвал европейцев «партией войны»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Финское «государство всеобщего благосостояния» идет ко дну
    Минобороны создало сервис для обучения военных нейросетей
    Американист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США
    В НАТО заявили о нехватке личного состава у европейских армий
    Российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР
    От Киева потребовали не вредить американским потребителям
    Конфликт Трампа с Зеленским поставил под угрозу разведпомощь Украине
    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
    В России зафиксировали массовые сбои в работе сервисов «Яндекса»
    Мнения
    Олег Ясинский Олег Ясинский Открытие Америки привело к самому страшному геноциду

    12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.

    5 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Суворов не дал туркам сжечь Херсон и Черноморский флот

    12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как Зеленский превратил Европу в село Степанчиково

    Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»

    15 комментариев
    12 октября 2026, 13:23 • Новости дня

    Песков: Путин и Алиев не обсуждали арест 11 россиян в Азербайджане

    Песков: Путин и Алиев не обсуждали на саммите СНГ вопрос 11 задержанных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев на саммите СНГ не поднимали тему задержанных россиян, однако Москва и Баку продолжают контакты по этому вопросу.

    «Эта тема на высшем уровне не обсуждалась. Но мы в контакте с нашими азербайджанскими друзьями, в том числе и по этому вопросу», – заявил Песков.

    Он добавил, что Москва искренне надеется на скорое решение этой проблемы. Вопрос освобождения граждан находится на повестке МИД России в контактах с азербайджанскими коллегами, передает ТАСС.

    30 июня в Азербайджане задержали 11 граждан России, которых власти Баку называют членами преступной группы. Их обвиняют в незаконном обороте наркотиков и кибермошенничестве. В июле прошлого года суд отправил их под арест на четыре месяца, а в октябре мера пресечения была продлена.

    В МИД заявили, что российские дипломаты совместно с компетентными ведомствами работают над возвращением в Россию 11 сограждан из Азербайджана.

    11 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Захарова сыграла ключевую роль для возвращения команды Звинчука
    Захарова сыграла ключевую роль для возвращения команды Звинчука
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук рассказал о ключевой роли официального представителя МИД России Марии Захаровой в освобождении и возвращении его команды из Черногории.

    «Насколько я знаю, Мария Захарова сыграла одну из ключевых ролей. Более того, она координировала работу посольств и в Черногории, и в Сербии», – приводит слова Звинчука РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что сотрудники дипломатических представительств сопровождали команду на каждом этапе их пути на родину. Сейчас все участники инцидента находятся в полной безопасности.

    Журналистов задержали в пятницу в черногорском городе Рисан после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Посольство России оперативно потребовало от местных властей разъяснить причины произошедшего.

    Вскоре дипломаты добились освобождения россиян, в ночь на воскресенье они вернулись в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Черногории объяснил причины задержания администратора «Рыбаря». Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории.

    Комментарии (7)
    9 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Песков предостерег россиян от поездок в страны ЕС

    Песков: Посещение европейских стран стало опасным для российских граждан

    Песков предостерег россиян от поездок в страны ЕС
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посещение стран Европы для российских граждан в настоящее время сопряжено с опасностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россиянам опасно посещать Европу, заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию и дать рекомендации россиянам в связи с задержанием в Черногории администратора Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его команды.

    «Посещение европейских стран для российских граждан в настоящее время является опасным. Это можно сказать со всей уверенностью и со всей ответственностью», – заявил Песков в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Черногория решила выдворить основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука из страны.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об отсутствии ответа Черногории по поводу его задержания.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что дипломаты будут защищать права задержанного блогера.

    Комментарии (4)
    12 октября 2026, 10:47 • Видео / Жизнь после боя
    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь

    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Сергей Фролов после потери ноги не только выжил, но и женился, воспитывает маленькую дочь, построил дом и путешествует по России на мотоцикле.

    На какой мине обиднее всего подорваться саперу? Как спорт помогает наслаждаться жизнью после травмы?
    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 19:49 • Новости дня
    Экс-глава МВД Черногории высмеял власти страны за задержание авторов «Рыбаря»

    Экс-глава МВД Черногории Данилович высмеял задержание сотрудников «Рыбаря»

    Экс-глава МВД Черногории высмеял власти страны за задержание авторов «Рыбаря»
    @ Stevo Vasiljevic/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший глава МВД Черногории и руководитель партии «Объединенная Черногория» Горан Данилович высмеял решение черногорских властей о задержании авторов Telegram-канала «Рыбарь».

    Бывший министр прокомментировал ситуацию в социальных сетях, назвав абсурдными обвинения черногорских правоохранителей, передает РИА «Новости».

    «Россиянин, который работает на Россию и в России, обвиняется в «гибридной деятельности в интересах России», неужели такое возможно? Если бы их не задержали наши органы, когда они анонсировано прибыли, есть обоснованное подозрение в том, что Звинчук бы на всех гибридно напал, гибридизировал бы нас, истязал и истощал гибридизированием, пока нам не опротивеет такая гибридная жизнь», – написал Данилович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу адвокат допустил экстрадицию основателя Telegram-канала из Черногории в США.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах российских дипломатов защищать права задержанного блогера Звинчука.

    До этого премьер-министр Черногории объяснил причины задержания администратора «Рыбаря».

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Россия потребовала от Черногории объяснить задержание Звинчука
    Россия потребовала от Черногории объяснить задержание Звинчука
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская дипмиссия потребовала от властей Черногории разъяснить причины задержания основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и других граждан России, а также предоставить к ним консульский доступ.

    В дипмиссии сообщили, что посольство оперативно направило запросы черногорской стороне с требованием разъяснить причины, на основании которых черногорской стороной было принято решение задержать Звинчука и нескольких российских граждан.

    Российская сторона также потребовала немедленно обеспечить консульский доступ к задержанным соотечественникам, передает РИА «Новости».

    В пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Отмечается, что среди задержанных – супруга и коллега Звинчука Валерия Звинчук, а также еще три человека.

    МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил задержание на территории страны администратора канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, объяснив операцию спецслужб «защитой интересов страны».

    Команда проекта «Рыбарь» заявила, что руководитель канала Михаил Звинчук и его соратники находились в Черногории легально, в том числе для съемок Цетинского монастыря, на которые был подан заранее официальный запрос.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что дипломаты будут защищать права задержанного Звинчука.


    Комментарии (9)
    9 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    МИД: Задержанные в Черногории россияне из команды «Рыбаря» отпущены
    МИД: Задержанные в Черногории россияне из команды «Рыбаря» отпущены
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что задержанный в Черногории создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук и его коллеги отпущены и находятся в аэропорту.

    Создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег, ранее задержанные в черногорском городе Рисан, вышли на свободу.

    «Группу отпустили, они находятся в аэропорту в ожидании вылета. Дипломаты оказывают содействие», – сообщила РИА «Новости» Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер Черногории объяснил задержание администратора «Рыбаря».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дипломаты будут защищать права блогера Звинчука.

    Адвокат допустил экстрадицию основателя проекта в США.

    Комментарии (3)
    10 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Премьер Финляндии предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам

    Премьер Финляндии Орпо предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал приостановить оформление туристических виз для российских граждан, попытавшись объяснить эту инициативу соображениями безопасности.

    Финский премьер Петтери Орпо призвал не пускать российских туристов в Европу. Глава правительства страны Суоми намерен поднять этот вопрос на европейском уровне, передает РИА «Новости».

    «На заседании Евросовета на следующей неделе я предложу конкретную меру – прекратить выдачу россиянам туристических виз для поездок в Европу», – заявил Орпо в программе телерадиокомпании Yle. Свою идею он попытался обосновать соображениями безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Российском союзе туриндустрии допустили сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году.

    В прошлом месяце Еврокомиссия засекретила данные о выданных гражданам России визах. Ранее европейское ведомство зафиксировало резкий рост выдачи разрешительных документов для въезда.

    Комментарии (7)
    9 октября 2026, 17:14 • Новости дня
    Суд в США прекратил дело обвиненной в авиадебоше россиянки

    Американский суд закрыл уголовное дело россиянки Кедышевой об авиадебоше

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский суд постановил прекратить дело об авиадебоше в отношении гражданки России Кристины Кедышевой, которой грозило более 20 лет лишения свободы.

    Суд в США закрыл дело гражданки России Кристины Кедышевой, обвиняемой в авиадебоше, передает РИА «Новости». «Дело Кристины было прекращено», – заявил ее адвокат Эрик Крокер.

    Россиянке грозило более 20 лет лишения свободы за создание помех действиям экипажа и нападение. Сообщалось, что 8 сентября во время рейса из Милана в Ньюарк она требовала алкоголь и пыталась открыть заднюю дверь воздушного судна.

    По словам свидетелей, пассажиры и члены экипажа пытались успокоить Кедышеву, однако она ударила и укусила бортпроводника, а также поцарапала попутчика, после чего была арестована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в США оставил Кедышеву под стражей. Власти пригрозили ей 20 годами лишения свободы за дебош в самолете.

    В 2024 году американские правоохранители задержали гражданку России за нападение на пограничника.

    Комментарии (3)
    11 октября 2026, 09:20 • Новости дня
    Блогер из Москвы победила на международном конкурсе красоты «Миссис ООН»

    Блогер из Москвы Филина стала победительницей конкурса красоты «Миссис ООН»

    Tекст: Вера Басилая

    Кулинарный блогер из Москвы Мария Филина стала победительницей международного конкурса красоты Ms. And Mrs. United Nations 2026 в своей возрастной категории.

    50-летняя россиянка стала первой в своей возрастной категории, опередив участниц национальных отборов из Индонезии, Японии, Сингапура, Казахстана, Непала и других стран, передает ТАСС.

    «Выступала под номером 15, а стала первой! Меня переполняют эмоции, пока не могу поверить, что эта потрясающая конкурсная неделя, десятичасовые репетиции, незабываемые конкурсные этапы, экскурсии и официальные встречи позади, а в моей коллекции теперь есть лента и корона победительницы столь уважаемого конкурса красоты», – заявила Филина.

    Победительница выразила благодарность организаторам с индийской и российской стороны, которые окружили вниманием каждую участницу.

    Это уже вторая международная победа для москвички: в 2019 году в Болгарии она заняла первое место в категории «Классик» на конкурсе «Миссис Вселенная». Вновь принять участие в международном конкурсе красоты ее сподвигнул 50-летний юбилей: своим примером женщина хотела показать, что этот возраст не помеха для новых побед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу россиянка вошла в пятерку лучших на конкурсе красоты «Женщина Вселенной».

    Летом многодетная жительница России одержала победу в аналогичном международном состязании.

    В 2025 году жюри определило победительницу конкурса «Мисс Вселенная».

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 23:57 • Новости дня
    Создатель Telegram-канала «Рыбарь» Звинчук вылетел из Черногории

    Tекст: Антон Антонов

    Создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук вылетел из Подгорицы после задержания и решения о выдворении из Черногории, сообщил дипломатический источник.

    «Они вылетели из Подгорицы», – сказал дипломатический источник РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» вместе с женой и тремя соратниками. Черногория решила выдворить Звинчука из страны.

    МИД России сообщил, что задержанные в Черногории россияне из команды «Рыбаря» отпущены.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 17:43 • Новости дня
    Алиев провел встречу с Кадыровым в Баку

    Алиев обсудил с Кадыровым сотрудничество между Азербайджаном и Чечней

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Баку главу Чечни Рамзана Кадырова, обсудив развитие братских отношений между народами.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главу Чечни Рамзана Кадырова в Баку. В ходе встречи Алиев выразил надежду на плодотворность визита, передает «Интерфакс».

    «Братские отношения между нашими народами, как мы хорошо знаем, имеют древнюю историю, и сегодня мы демонстрируем солидарность, дружбу, сотрудничество», – заявил Алиев.

    Кадыров от лица чеченского народа выразил соболезнования в связи с крушением самолета, выполнявшего рейс Баку – Грозный в декабре 2024 года, подчеркнув, что это общая боль двух народов. Также глава Чечни поздравил Азербайджан с урегулированием карабахского вопроса и пожелал азербайджанскому народу мира, благополучия и процветания.

    Ранее правительство Чечни ушло в отставку после инаугурации Рамзана Кадырова. Кадыров вступил в должность главы республики на новый срок.

    В четверг президент Владимир Путин пообщался «на ногах» с Алиевым на саммите СНГ.


    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 02:35 • Новости дня
    Основатель проекта «Рыбарь» Звинчук вернулся в Россию после задержания

    Основатель проекта «Рыбарь» Звинчук вернулся в Россию

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук с командой успешно вернулся в Москву после непродолжительного задержания правоохранительными органами в Черногории.

    Самолет авиакомпании Air Serbia, вылетевший из Белграда, приземлился в Москве около 02:05 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    Задержание россиян произошло в пятницу в черногорском городе Рисан. Под стражей оказались Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег.

    Как пояснил руководитель проекта, причиной разбирательства стал официальный запрос на проведение съемок фильма на территории Цетинского монастыря.

    Ранее российское посольство в Черногории потребовало от местных властей разъяснить основания для задержания граждан России. Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что все задержанные были отпущены на свободу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Черногории объяснил причины задержания администратора «Рыбаря». Экс-глава МВД Черногории высмеял власти страны за задержание авторов «Рыбаря». Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории.

    Комментарии (2)
    10 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    В Азербайджане подготовили закон о запрете пропаганды ЛГБТ

    Власти Азербайджана подготовили закон о запрете пропаганды ЛГБТ

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Азербайджана планируют принять новый закон, который предусматривает запрет на пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации и педофилии, а также вводит ответственность за его нарушение.

    Власти Азербайджана намерены принять закон о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистской и террористической в России). Ограничения затронут средства массовой информации, интернет, рекламу, кинематограф и образовательные учреждения, передает РИА «Новости».

    Новый закон предусматривает ограничения на распространение соответствующего контента в СМИ, сети, рекламе, кино и образовательных учреждениях. Кроме того, под запрет может попасть распространение среди несовершеннолетних материалов, пропагандирующих нетрадиционную сексуальную ориентацию и педофилию.

    За нарушение новых норм предполагаются штрафы, а при повторном игнорировании требований – административный арест. Для средств массовой информации предусмотрена приостановка деятельности, а иностранным изданиям могут аннулировать разрешение на работу в республике.

    Ответственность будет распространяться в том числе на владельцев и руководителей медиа. Заявленной целью инициативы является защита несовершеннолетних от информации, способной нанести вред их здоровью и развитию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии.

    Летом Патриархия Грузии раскритиковала Европейский союз за требование отозвать аналогичный закон.

    Грузия отказалась снимать этот запрет ради безвизового режима.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 14:19 • Новости дня
    Россиянку с ребенком депортировали с Бали за неоплаченные счета в ресторанах

    Власти Бали выслали россиянку с дочерью за долги и нарушение визового режима

    Tекст: Мария Иванова

    Власти индонезийского острова Бали депортировали 36-летнюю гражданку России вместе с семилетней дочерью из-за скандалов с неоплаченными счетами в заведениях и превышения срока пребывания в стране почти на год.

    Женщина привлекла внимание местных жителей в конце августа после жалоб предпринимателей в районе Южная Кута на ее поведение. Выяснилось, что она нарушила визовый режим и просрочила разрешение на пребывание на 318 дней, передает РИА «Новости».

    «Она брала товары и ела в заведениях, обещая оплатить покупки банковским переводом, однако деньги так и не поступали», – рассказал глава иммиграционного центра временного содержания Денпасара Тегух Ментальяди.

    Сотрудники иммиграционной службы нашли россиянку вместе с ребенком в одном из ресторанов района Печату 26 августа. После проверки документов их поместили в центр временного содержания, где они провели 35 дней. В итоге мать с дочерью отправили в Москву через международный аэропорт Нгурах-Рай.

    Всего за первую неделю октября индонезийские власти депортировали восемь иностранцев, предложив запретить им повторный въезд в страну на срок от пяти до десяти лет, а в некоторых случаях – пожизненно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом власти Бали рекомендовали депортировать другого россиянина за скандалы в отеле.

    Весной пнувший кошку турист из России оказался в депортационном центре турецкой Антальи.

    В прошлом году в Таиланде подтвердили высылку из страны гражданки России.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Власти Северного Кипра опознали тело погибшей при крушении парома россиянки

    На Северном Кипре по ДНК опознали погибшую при крушении парома россиянку

    Tекст: Мария Иванова

    Специалисты на Северном Кипре с помощью анализа ДНК опознали тело россиянки Юлии Озджан, которая погибла в результате крушения парома у города Гирне.

    Канцелярия премьер-министра Турецкой республики Северного Кипра сообщила об идентификации тел троих жертв крушения судна. С помощью анализа ДНК специалисты опознали россиянку Юлию Озджан и ее супруга Айхана Озджана, передает РИА «Новости».

    Паром перевернулся в море 30 августа в 2,5 км от берега Гирне. На борту находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа.

    Расследование причин трагедии продолжается. Капитан судна в настоящее время находится под стражей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг число жертв крушения парома у Северного Кипра достигло 27 человек.

    В среду количество погибших выросло до 25.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Двое россиян пострадали в смертельном ДТП с украинцем в Индонезии

    Украинец насмерть сбил немца на Ломбоке, пострадали россияне

    Tекст: Мария Иванова

    На индонезийском острове Ломбок гражданин Украины за рулем автомобиля устроил ДТП, в результате которого погиб турист из Германии, а двое находившихся в машине россиян получили травмы.

    Авария произошла в туристическом районе Мандалика неподалеку от международного гоночного автодрома. За рулем автомобиля Nissan Navara находился 42-летний гражданин Украины, он врезался в ехавший впереди мотоцикл Honda Vario под управлением 48-летнего немца, передает РИА «Новости».

    «По предварительным данным, мотоцикл Honda Vario двигался с запада на восток. Когда он оказался на месте происшествия, автомобиль Nissan Navara, двигавшийся в том же направлении, врезался в него сзади», – сообщил представитель полиции провинции Западная Нуса-Тенгара Мухаммад Холид.

    От удара мотоциклиста отбросило в сторону, а внедорожник перевернулся и врезался в фонарный столб на разделительной полосе. Полиция и медики оказали пострадавшему туристу первую помощь, однако спасти его не удалось.

    В салоне машины находились двое граждан России 27 и 34 лет. У одного подозревают закрытый перелом руки, у второго диагностировали гематомы и кровотечение. Представитель дорожной полиции Центрального Ломбока Сасмита Андика Чандра добавил, что пассажиры и водитель госпитализированы в больницу Мандалика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце у курорта в Индонезии затонуло туристическое судно с иностранцами.

    Местная полиция задержала на Бали россиянок и украинца за организацию проституции.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минцифры и Минобороны обсудили защиту дата-центров от беспилотников
    Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике
    Советник Трампа обвинил Зеленского в подрыве политики США
    Варшава призвала закрыть консульства России в Европе
    Шарий назвал уголовное дело в Испании «полным фуфлом»
    В обновленный салон Volga K40 решили добавить сервисы VK
    Вдова Шатунова выиграла суд о правах на песни «Ласкового мая»

    ИИ поможет экономике России зарабатывать больше

    Генеративный искусственный интеллект может принести российской экономике от 6 до 21 трлн рублей накопленного эффекта к 2030 году, следует из исследования «Сбера». Однако для реализации этого потенциала бизнесу недостаточно купить доступ к нейросетям: придется перестроить рабочие процессы, обучить сотрудников и обеспечить безопасность данных. Пока банки и технологические компании уже зарабатывают на GenAI, многие предприятия лишь пробуют его возможности и оценивают риски. В чем они заключаются? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и США заключили идеальную сделку к ужасу Европы

    Эмбарго на экспорт российского дизеля официально смягчено, американцы начнут получать топливо из России уже в ближайшие дни. Для США это приемлемая сделка, для Европы позорная, для Украины отрезвляющая, а для самой России почти идеальная. Так уж сложилось. Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Финское «государство всеобщего благосостояния» идет ко дну

    «Финляндия оказалась в ловушке». Такими словами эксперты описывают причины, по которым чиновники этого государства предлагают резко повысить пенсионный возраст и вообще лишить своих сограждан целого ряда социальных преимуществ и льгот. О какой ловушке идет речь и при чем тут разрыв Финляндии с Россией? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации