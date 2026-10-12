Песков: Путин и Алиев не обсуждали арест 11 россиян в Азербайджане

Песков: Путин и Алиев не обсуждали на саммите СНГ вопрос 11 задержанных россиян

Tекст: Вера Басилая

«Эта тема на высшем уровне не обсуждалась. Но мы в контакте с нашими азербайджанскими друзьями, в том числе и по этому вопросу», – заявил Песков.

Он добавил, что Москва искренне надеется на скорое решение этой проблемы. Вопрос освобождения граждан находится на повестке МИД России в контактах с азербайджанскими коллегами, передает ТАСС.

30 июня в Азербайджане задержали 11 граждан России, которых власти Баку называют членами преступной группы. Их обвиняют в незаконном обороте наркотиков и кибермошенничестве. В июле прошлого года суд отправил их под арест на четыре месяца, а в октябре мера пресечения была продлена.

В МИД заявили, что российские дипломаты совместно с компетентными ведомствами работают над возвращением в Россию 11 сограждан из Азербайджана.