12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.5 комментариев
Песков: Путин и Алиев не обсуждали арест 11 россиян в Азербайджане
Песков: Путин и Алиев не обсуждали на саммите СНГ вопрос 11 задержанных россиян
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев на саммите СНГ не поднимали тему задержанных россиян, однако Москва и Баку продолжают контакты по этому вопросу.
«Эта тема на высшем уровне не обсуждалась. Но мы в контакте с нашими азербайджанскими друзьями, в том числе и по этому вопросу», – заявил Песков.
Он добавил, что Москва искренне надеется на скорое решение этой проблемы. Вопрос освобождения граждан находится на повестке МИД России в контактах с азербайджанскими коллегами, передает ТАСС.
30 июня в Азербайджане задержали 11 граждан России, которых власти Баку называют членами преступной группы. Их обвиняют в незаконном обороте наркотиков и кибермошенничестве. В июле прошлого года суд отправил их под арест на четыре месяца, а в октябре мера пресечения была продлена.
В МИД заявили, что российские дипломаты совместно с компетентными ведомствами работают над возвращением в Россию 11 сограждан из Азербайджана.