В России ужесточат ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 25 марта представить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства.

«Минюсту, МВД, Минэкономразвития с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти представить в правительство России предложения (при необходимости с проектами нормативных правовых актов), направленные на ужесточение ответственности физических и юридических лиц за нарушение введенных карантинных мер в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории России», – говорится в сообщении.

Также Мишустин поручил Федеральной таможенной службе (ФТС) ежедневно представлять в правительство данные по числу въезжающих в Россию грузовиков и очередям на пропускных пунктах. Поручение было дано по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

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Кроме того, Роспотребнадзору и властям Москвы и регионов поручено разработать схему «ускоренного развертывания дополнительных лабораторных мощностей по проведению тест-исследований населения на наличие новой коронавирусной инфекции с указанием референс-центров, на базе которых будет осуществляться подтверждение диагноза».

Поручено принять меры, направленные на незамедлительное информирование населения о результатах тестов на короновирус, проведенных на базе ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор».

Ранее источник в правительстве заявил, что власти России якобы склоняются к ужесточению карантина и принятию решительных мер по наращиванию тестирования на коронавирус. Позднее сообщение опроверг Информационно-коммуникационный центр.

Также в оперативном штабе заявляли, что никакого жесткого карантина в ближайшее время в стране вводить не планируется.