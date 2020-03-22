Информацию о намерении властей ужесточить карантин опровергли

Информационно-коммуникационный центр опроверг сообщения о намерении российских властей ужесточить карантин по коронавирусу.

«Сообщения правительственного источника о том, что «власти склоняются к введению решительных мер по ужесточению карантина» не соответствуют действительности», – передает РИА «Новости» слова источника в ИКЦ.

Ранее источник в правительстве заявил, что власти Россия якобы склоняются к ужесточению карантина и принятию решительных мер по наращиванию тестирования на коронавирус.