Кабмин выделил 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство в 2020 году выделит Минпромторгу 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Соответствующее распоряжение подписал 21 марта премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

Предполагается закупка не менее 5 тыс. 700 аппаратов, передает ТАСС.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить Минпромторгу 5 млрд рублей из резервного фонда правительства на закупку теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха.

«В целях защиты здоровья населения и проведения мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 5 млрд рублей на первоочередные цели осуществления закупок теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха», – передает РИА «Новости» текст постановления правительства.

Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем. За последние сутки в стране выявлен 61 случай коронавируса, всего в стране заболели 367 человек, причем зараженные граждане в последние две недели посещали неблагополучные по коронавирусу страны.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД