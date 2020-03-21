В Подмосковье выявили 17 новых случаев заболевания коронавирусом

В Московской области, по последним данным, зафиксировано 35 случаев заболевания коронавирусом, говорится в сообщении регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Число заболевших за минувшие сутки увеличилось почти вдвое.

«В Московской области подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом», – говорится в сообщении штаба в Telegram.

Накануне сообщалось о 18 случаях.

В штабе сообщают, что тем, кто прибыл следующими рейсами, необходимо вызвать врача по телефону 8-800-550-50-30, оформив вызов на портале госуслуг или обратиться в скорую помощь по номеру 112:

· SU 2595 Мюнхен – Москва (07.03.20);

· S7 3586 Верона – Москва (08.03.20);

· LH 1452 Франкфурт-на-Майне – Москва (09.03.20);

· SU 2403 Рим – Москва (14.03.20);

· SU 2381 Женева – Москва (14.03.20);

· SU 2385 Женева – Москва (15.03.20);

· SU 205 Пекин – Москва (17.03.20).

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По данным на сайте стопкоронавирус.рф, всего за последние сутки выявлено 54 случая заболевания, а в общей сложности по стране – 253 случая. 12 человек выздоровели.

Напомним, российские власти с целью защиты нашей страны от распространения коронавируса приняли целый ряд мер, в том числе ограничили авиасообщение с европейскими странами, ставшими центром эпидемии. Также закрыт въезд для иностранцев.

Всемирная организация здравоохранения отмечала, что Россия предпринимает значительные меры по тестированию и отслеживанию контактов в рамках предотвращения распространения коронавируса. Также ВОЗ выражала благодарность России за осуществление безвозмездных поставок в ряд стран тест-систем для диагностики коронавируса нового типа.

Президент Владимиру Путин подчеркивал, что ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, призвав не верить каким-либо вбросам и фейкам. Власти всех российских регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

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