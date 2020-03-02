Следственный комитет попросил заочно арестовать Мосийчука

Представители Следственного комитета России подали ходатайство в Басманный суд Москвы с просьбой заочно арестовать экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука по обвинению в нападении на посольство России в Киеве в марте 2016 года, сообщили в пресс-службе суда.

«В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Мосийчука. Судебное заседание назначено на 17 марта в 09:30 мск», – передает ТАСС слова пресс-секретаря суда Ирины Морозовой.

В ночь на 6 марта 2016 года неизвестные совершили нападение на здание посольства России в Киеве, повредив ведомственные машины. Днем дипмиссию забросали яйцами и камнями – таким образом украинцы митинговали за освобождение обвиняемой в убийстве российских журналистов Надежды Савченко.

Мосийчука в России заочно обвинили по этому делу 3 декабря 2019 года.