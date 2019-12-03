СК заочно обвинил Мосийчука в нападении на посольство России в Киеве

В СК продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту нападения на посольство Российской Федерации в Киеве в марте 2016 года, получены неопровержимые доказательства участия в нападении бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, сообщили в ведомстве.

«В результате преступных действий Мосийчука и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу Посольства России на Украине причинен значительный материальный ущерб. Мосийчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), он объявлен в розыск», – говорится в сообщении на сайте СК.

СК России к уголовной ответственности за нападения на дипломатические учреждения Российской Федерации привлечены также Владимир Парасюк и Андрей Лозовой. Перед российским судом уже предстал Николай Рудьковский.

Расследование уголовных дел по фактам нападений на российские загранучреждения на Украине продолжается.

Напомним, в ночь на 6 марта 2016 года неизвестные совершили нападение на здание посольства России в Киеве, они повредили ведомственные машины. Днем у дипмиссии собрались уже около ста человек, которые забросали здание сначала яйцами, а потом и камнями. Это был так называемый мирный митинг за освобождение обвиняемой в убийстве российских журналистов Надежды Савченко. Его поддержали местные политики, полиция предпочла не вмешиваться.

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