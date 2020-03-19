МИД заявил о раздражении США из-за соглашений России и Турции по Идлибу

Соглашение России и Турции по Идлибу вызывает раздражение в США, они используют любой повод для раскручивания антироссийской истерии, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы обратили внимание на интенсификацию контактов американских политиков с действующей в Сирии псевдогуманитарной организацией «Белые каски». Такие контакты обычно заканчиваются большими проблемами в регионе в виде провокаций и провокативных действий. 17 марта главаря этой структуры принимал замгоссекретаря США Стивен Биган – и это несмотря на введенные в госдепартаменте ограничения на контакты с иностранцами в связи с распространением коронавируса», – передает ее слова РИА «Новости»

Речь идет о том, что 11 марта главному «белокасочнику» предоставили трибуну в сенате США. Захарова подчеркнула, что 3 марта спецпредставитель госсекретаря США по Сирии и постпред США при ООН общались с представителями этой структуры на турецко-сирийской границе. Встречи эти прошли на фоне очередной антироссийской информационной кампании Вашингтона в связи с ситуацией в Идлибе.

«Конечно, поражает, что «Белые каски», которые позиционируют себя исключительно в качестве гуманитарной организации, вновь оказывается в центре западных информационных манипуляций, которые направлены на искажение реального положения дел в Идлибе... Складывается впечатление, что мысль о возможной реализации российско-турецкой договоренности, сама эта идея по идлибской зоне деэскалации, вызывает в Вашингтоне такое раздражение, что там готовы использовать любой повод для раскручивания антироссийской истерики и подрыва сирийского политического урегулирования», – заявила Захарова.м

Накануне в российском МИД заявили, что Москва считает откровенной ложью заявления госсекретаря Майка Помпео о том, что Россия якобы виновна в гибели десятков турецких военных в Сирии.