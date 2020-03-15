Психолог объяснил спокойное отношение россиян к коронавирусу

Низкий уровень страха перед коронавирусом нового типа Covid-19 у граждан России объясняется перенесенными жизненными трудностями, считает клинический психолог Михаил Хорс.

«У нас за последние 30 лет было несколько похожих историй, связанных с серьезными жизненными испытаниями», – приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».

Он заметил, что в Европе, напротив, все было стабильно, а в России с конца 80-х до 90-х был «разгул преступности, бандитизма». Напомнил Хорс и о кризисе 2008 года.

В то же время психолог заметил, что молодое поколение россиян больше опасается этой болезни, чем их родители, так как у молодежи нет такого опыта, как у старшего поколения.

Всего в России зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции.

Между тем, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире, центром ее названа Европа.

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